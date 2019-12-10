Харьковские лучники победили на соревнованиях в Польше

Харьковские спортсмены завоевали медали на XV Международном 24-часовом старте лучников, который проходил 7-8 декабря в Радзымине (Польша).
В соревнованиях приняли участие 105 спортсменов в составе 28 команд из Украины, Польши и Словакии.
По итогам турнира в личном первенстве победу одержал харьковчанин Виктор Рубан, бронзовую медаль завоевал также харьковский спортсмен Артем Мелехов.
В командном зачете 1-е место заняла украинская команда, в составе которой выступали Виктор Рубан, Артем Мелехов и львовянин Ярослав Мокринский. Украинские лучники опередили соперников из Польши на 130 очков.
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На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м.
Сегодня отмечаются День прав человека, Международный день прав животных, Всемирный день футбола, День Нобеля...
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