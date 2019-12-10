Главная Новости Спорт Харьковские лучники победили на соревнованиях в Польше
10.12.2019  18:18   

Харьковские лучники победили на соревнованиях в Польше

Харьковские спортсмены завоевали медали на XV Международном 24-часовом старте лучников, который проходил 7-8 декабря в Радзымине (Польша).


://city.kharkov.ua/

В соревнованиях приняли участие 105 спортсменов в составе 28 команд из Украины, Польши и Словакии.

По итогам турнира в личном первенстве победу одержал харьковчанин Виктор Рубан, бронзовую медаль завоевал также харьковский спортсмен Артем Мелехов.

В командном зачете 1-е место заняла украинская команда, в составе которой выступали Виктор Рубан, Артем Мелехов и львовянин Ярослав Мокринский. Украинские лучники опередили соперников из Польши на 130 очков.

Источник:   ХГС
 Тэги:  лучники, спорт, харьков, победа
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.12 Спорт Харьковские «робингуды» заняли почти все призовые места, соревнуясь среди сотни кадетов со всей Украины 14.01 Спорт Харьковские лучники успешно выступили на всеукраинских соревнованиях 14.03 Спорт Харьковские лучники успешно прошли отбор на участие в Кубке мира
 
 

Видео

Геннадий Кернес встретился с харьковскими чемпионами мира
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 