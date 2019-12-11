11.12.2019 12:50

Звезды ФК Шахтер сделли променанд вокруг «домашнего» стадиона (ФОТО)

В рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» примет в Харькове итальянскую «Аталанту»



://twitter.com/FCShakhtar

В среду определятся все участники 1/8 финала. От группы С место в плей-офф досрочно застолбил за собой «Манчестер Сити», а на вторую путевку шансы сохраняются у 3 клубов. И «Шахтеру» (6 очков), и «Аталанте» (4) необходима победа. Ничья станет для «горняков» положительным результатом лишь в том случае, если «Динамо» З (5) не победит «Сити», а итальянцев она не устраивает категорически.



«Оранжево-черные» трижды кряду в Лиге чемпионов завершили свои матчи вничью. С загребским «Динамо» подопечные Луиша Каштру дважды вели, затем уступали и сравнивали счет в заключительных отрезках, а в 5-м туре с «Манчестер Сити» ответили на точный удар Гюндогана голом Соломона через 13 минут. Обе результативные атаки, завершенные Манором в Милане и Манчестере, собственно, принесли «Шахтеру» 4 очка из 6.



«Горняки» утром 10 декабря провели открытую тренировку в Святошино, а в 18:30 главный тренер Луиш Каштру и полузащитник Алан Патрик стали участниками традиционной предматчевой пресс-конференции на ОСК «Металлист».



Соперник



«Аталанта» хоть и стартовала в групповом раунде с 3 поражений, но легко вернулась в борьбу, добившись ничьей с «Сити» (1:1) и победив «Динамо» З (2:0). В весьма равном квартете дебютант Лиги чемпионов перед последним туром сохраняет все шансы на выход в плей-офф.



В последний раз «Аталанта» проигрывала 23 ноября «Ювентусу» на своем поле (1:3), затем начала победную серию, которая сейчас насчитывает 3 матча. После «Динамо» З «черно-синие» взяли верх в поединках Серии А с «Брешией» (3:0) и «Вероной» (3:2). Примечательно, что в последней встрече решающий гол в компенсированное время сделала тройка центральных защитников – Паломино, Толой и Джимшити.



Итальянский клуб прилетел в туманный Харьков во вторник, 10 декабря, после обеда. В 18:00 бергамаски опробовали поле ОСК «Металлист» и провели тренировку, а в 19:15 Джан Пьеро Гасперини и один из игроков команды пообщался с журналистами.