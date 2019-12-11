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11.12.2019  13:48   

Харьковчане стали лучшими альпинистами по итогам конкурса «ЗОЛОТАЯ ВЕРШИНА 2019»

Подведены итоги конкурса «Золотая вершина» - Мемориал Заслуженного мастера спорта Владислава Терзыула. на лучшее восхождение украинских альпинистов в 2019 году.


Фото: Валентин Сипавин
Валентин Сипавин, Александр Заколодний, Евгений Полтавец и Тимко Евгений на вершине Монтблан

К участию допускались восхождения, совершенные украинскими альпинистами (членами Федерации альпинизма и скалолазания Украины) на вершины выше 3500 м, не ниже 5Б категории трудности или на вершины более 6500 м не ниже 5А категории трудности. совершенные в 2019 году.

Победителями конкурса заслуженно стала харьковская команда мастеров спорта в составе: Харьковская команда Валентин СипавинАлександр Заколодний, Евгений Полтавец и Тимко Евгений за восхождение на вершину высочайшей в западной Европе горы - Монблан Mont Blanc (4810m) маршруту - Divine Providence.
Этот маршрут категорируется трудностями до 7с, А3, ED+ с общим перепадом высоты в 1500 метров и длиной в 900 метров.
Подробней о этом восхождении читайте в статье: УКРАИНСКИЕ АЛЬПИНИСТЫ ПРОШЛИ ОДИН ИЗ СЛОЖНЕЙШИХ МАРШРУТОВ НА МОНБЛАНЕ

Отметим, что за это восхождение команда заняла третье место в высотно-техническом классе международного чемпионата в рамках Евро-Азиатской Ассоциации Альпинизма (ЕААА) а также стали чемпионами Украины по альпинизму в техническом классе.

 

Источник:   4sport.ua
 Тэги:  альпинист, конкурс, вершина, харьков, итог, год
 
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