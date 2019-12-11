11.12.2019 15:15

В пригороде Харькова скауты Шахтера проиграли юниорам Аталанты и вылетели из розыгрыша основного приза (ФОТО, КОММЕНТАРИИ)

Шахтер U-19 уступил Аталанту U-19 в рамках 6-го тура Юношеской лиги УЕФА



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В основном раунде Юношеской лиги УЕФА "Шахтер" стартует в шестой раз.

В дебютном сезоне-2013/14 "горнякам" удалось добраться до плей-офф, а уже спустя год они сражались в финале против лондонского "Челси". Тогда в составе зажигали нынешние игроки главной команды Николай Матвиенко и Виктор Коваленко. После финального поединка дела донецкого клуба в юношеском турнире шли не самым лучшим образом. Выйти из группового этапа им никак не удавалось. Прошлый сезон также выдался провальным. Ребята из "МанСити", "Хоффенхайма" и "Наполи" выглядели сильнее представителей "горняков", хоть в их составе и засветились некоторые будущие звездочки, ставшие чемпионами мира U-20: Бондарь, Конопля, Чех, Корниенко, Топалов, Кащук и другие.

"Аталанта" впервые участвует в Юношеской лиге УЕФА, хоть и является одной из сильнейших в Примавере. В минувшем сезоне бергамцы стали чемпионами Италии в возрасте U-19, да и старт сезона у итальянцев выдался отличным во внутреннем чемпионате - три победы и десять забитых мячей при двух пропущенных. Однако вот в еврокубковом матче в Загребе проявить свои лучшие умения юным итальянским талантам не удалось: минимальное поражение от "Динамо". В целом же, молодежь "Аталанты" считается одной из самых перспективных, не зря некоторые игроки получают регулярные вызовы в юношеские команды. Особо многие отмечают Роберто Пикколи - центрального нападающего, который уже сейчас привлек внимание к своей персоне со стороны многих скаутов.

В нынешнем розыгрыше Юношеской лиги УЕФА Шахтер выступает крайне неудачно. Подопечные Фернандо Валенте за 5 матчей набрали всего два очка и закономерно оказались на последнем месте в группе. "Горняки" еще до отчетного поединка потеряли все шансы выйти из группы, поэтому игра против бергамасков превратилась лишь в шанс громко хлопнуть дверью на прощание. В свою очередь Аталанта просто фантастически дебютировала в молодежном варианте Лиги чемпионов. Команда Массимо Брамбиллы неожиданно оккупировала первую строчку квартета С, а чтобы гарантировать себе выход в 1/8 финала в обход плей-офф достаточно было бы не проиграть дончанам.

Шахтер, кстати, оставался единственной командой в группе, которую взрослые "черно-синие" не смогли обыграть, поэтому стоит ожидать интересного бескомпромиссного матча.

о стартовым свистком ни одной из команд не удалось завладеть инициативой. Футболисты Шахтера больше держали мяч, но без особого обострения. Аталанта пыталась накрывать "горняков" высоким прессингом, что время от времени давало свои плоды. На 5-й минуте Роберто Гут получил возможность нанести удар из-за пределов штрафной – мяч пролетел значительно выше ворот.

Позже бергамаски сумели прижать дончан. Проход Гислени удалось прервать защитникам, выстрелу Пикколи хватило точности, а вот после удара все того же Гислени в игру пришлось вступить Трубину – угловой. Замкнуть подачу пытался Гут, но пробил не слишком акцентировано. На 20-й минуте Козык под прессингом потерял мяч, "нерадзурри" быстро вывели на удар Роберто Пикколи, а тот не оставил шансов Трубину – 0:1.

После этого Аталанта по инерции еще несколько минут не покидала финальную треть поля, после чего за дело взялись "горняки". Дважды в центре внимания оказывался Сикан. Сначала Даниил не сумел воспользоваться классным забросом Крыськива, а через две минуты Мудрик убежал от соперников зоной левого полуфланга и выкатил мяч под удар на линию вратарской – Сикан пробивал без сопротивления, но попал точно в голкипера. Команды начали отвечать друг другу атакой на атаку: прорыв Пикколи остановила защита "горняков", все тот же Сикан пробил готовой – над перекладиной, а после удара Броньи мяч пролетел над перекладиной.

авершение первого тайма прошло в обоюдной борьбе между штрафными площадками. Правда, Аталанта чаще доводила свои атаки до ударов (дважды пробивал Кортиновис и еще однажды Пикколи). У Шахтера самыми активными были Мудрик и Бондаренко – на 45-й минуте Антон классно забросил в штрафную соперника, где Михаила всего на мгновение сумел опередить Гельми.

Вторую половину команды начали осторожно. Первый момент возник на 50-й, но мяч после удара Бондаренко прилетел прямо в руки голкиперу гостей. Крысько решил прибегнуть к дриблингу в собственной штрафной, за что его мгновенно наказали. Бергамаски перехватили мяч, а Пикколи оформил дубль. Через несколько минут с линии штрафной Гислени целил в ближнюю "девятку", однако Трубин был готов к такому развитию событий.

Шахтер отыграл один гол на 61-й минуте. Мудрик взял игру на себя, прорвался в штрафную Аталанты, где упал на газон после столкновения с Околи – арбитр находился рядом с эпизодом и без роздумий указал на 11-метровую отметку. Выполнять приговор взялся Антон Бондаренко и хладнокровно перебросил мяч над Гельми, который завалился в правый угол.

Середина второго тайма выдалась на удивление скучной. Создавалось впечатление, что команды или устали, или смирились с промежуточным результатом. Мяч больше держался у игроков Шахтера, но Аталанта умело защищалась. Однако на 78-й "горняки" получили супершанс – Мудрик выполнил подачу на левый край штрафной, Якуба оттуда прострелил на ближнюю штангу, а Козык пробил в касание – один из защитников в последний момент заблокировал этот удар, а угловой не принес хозяевам дивидендов. Похоже, этот эпизод добавил уверенности подопечным Фернандо Валенты. После этого дважды мог пробивать Сикан, а на 86-й Даниил пяткой отдал передачу на Вьюнныка в штрафную Аталанты – с ударом Богдана с большими проблемами справился Гельми.

Мог стать героем Вьюннык уже и в компенсированное время, но на этот раз не решился пробивать самостоятельно, а отдавал на Сикана, но передачу перехватили. Устроить полноценный штурм в конце матча Шахтеру не удалось, на угловой в чужую штрафную даже прибежал Трубин, но на результат это не повлияло.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал поражение Шахтера, который так и почувствовал вкуса победы в нынешнем розыгрыше Юношеской лиги УЕФА. Аталанта же в дебютном сезоне выиграла свою группу и продолжит выступления в весенней части турнира.