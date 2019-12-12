12.12.2019 13:30

Продолжается регистрация на участие в Харьковском международном марафоне

VІІ Харьковский международный марафон состоится 12 апреля в Харькове.



://city.kharkov.ua/

На участие в забеге уже зарегистрировалось более 700 человек, в том числе 265 – на марафонскую дистанцию.



Традиционно в рамках мероприятия для спортсменов и любителей представлены четыре дистанции на выбор: 42,195 км (марафон), 21,1 км (полумарафон), 10 км и 4,2195 км (минимарафон). Также желающие могут принять участие в семейном забеге «family run» на дистанцию 1,6 км.



Регистрация на участие в марафоне завершится 11 апреля. Более подробная информация - здесь.



Организаторы напоминают, что желающие оценить свою физическую подготовку смогут принять участие в полумарафоне, который пройдет 22 марта 2020 года. Регистрация уже открыта.