VІІ Харьковский международный марафон состоится 12 апреля в Харькове.
На участие в забеге уже зарегистрировалось более 700 человек, в том числе 265 – на марафонскую дистанцию.
Традиционно в рамках мероприятия для спортсменов и любителей представлены четыре дистанции на выбор: 42,195 км (марафон), 21,1 км (полумарафон), 10 км и 4,2195 км (минимарафон). Также желающие могут принять участие в семейном забеге «family run» на дистанцию 1,6 км.
Регистрация на участие в марафоне завершится 11 апреля. Более подробная информация - здесь.
Организаторы напоминают, что желающие оценить свою физическую подготовку смогут принять участие в полумарафоне, который пройдет 22 марта 2020 года. Регистрация уже открыта.
Сегодня Фортуна будет щедра на подарки. День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Сухопутные войска являются главным носителем боевого могущества независимого Украинского государства.
влажн.:
давл.:
ветер: