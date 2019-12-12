Главная Новости Спорт Продолжается регистрация на участие в Харьковском международном марафоне
12.12.2019  13:30   

Продолжается регистрация на участие в Харьковском международном марафоне

VІІ Харьковский международный марафон состоится 12 апреля в Харькове.


://city.kharkov.ua/

На участие в забеге уже зарегистрировалось более 700 человек, в том числе 265 – на марафонскую дистанцию.

Традиционно в рамках мероприятия для спортсменов и любителей представлены четыре дистанции на выбор: 42,195 км (марафон), 21,1 км (полумарафон), 10 км и 4,2195 км (минимарафон). Также желающие могут принять участие в семейном забеге «family run» на дистанцию 1,6 км.

Регистрация на участие в марафоне завершится 11 апреля. Более подробная информация - здесь.

Организаторы напоминают, что желающие оценить свою физическую подготовку смогут принять участие в полумарафоне, который пройдет 22 марта 2020 года. Регистрация уже открыта.

Источник:   ХГС
 Тэги:  спорт, регистрация, марафон, харьков, город
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
10.12 Спорт Харьковские лучники победили на соревнованиях в Польше 10.12 Спорт Геннадий Кернес встретился с чемпионами и обсудил, как популяризировать спорт в Харькове 04.12 Спорт Итоги года, перспективы олимпийцев и харьковского молодежного спорта на новый сезон
 
 

Видео

В один из харьковских супермаркетов заявился необычный посетитель. ВИДЕО
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 