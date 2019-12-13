Харьков ожидает очередное международное футбольное дерби

На Металлисте сборная Украины планирует провести контрольные матчи со сборной Кипра
Непосредственно перед чемпионатом Европы сборная Украины проведет три контрольных матча. Сообщается, что принципиальная договоренность о матче в Харьковк с представителями кипрской стороны уже достигнута. Поединок будет проведен 26 мая.
Тренерский штаб сборной Украины уже сверстал почти все планы команды для подготовки к Евро-2020.
Весной у сине-желтых запланировано еще два выездных спарринга: 27 марта — с Францией, 31 марта — с Польшей.
Непосредственно перед чемпионатом Европы у команды Андрея Шевченко будет три контрольных игры.
Еще два международных поединка на харьковской арене поединка пройдут 2 и 7 июня. В настоящий момент ведутся переговоры с возможными соперниками.
Секрет успеха прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Звезды обещают хороший день, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое, к чему вы шли последнее время.
Ночью по городу и местами по области небольшие осадки (дождь с мокрым снегом). Днем без существенных осадков. Слабый туман, гололед. На дорогах местами гололедица.
Православные христиане отмечают день Святого Андрея Первозванного. В народе этот праздник называли днем Андрея Тихая Вода, или Гадального.
влажн.:
давл.:
ветер: