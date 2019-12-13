13.12.2019 13:25

Харьков ожидает очередное международное футбольное дерби

На Металлисте сборная Украины планирует провести контрольные матчи со сборной Кипра



://zbirna.com

Фото Павла Кубанова

Непосредственно перед чемпионатом Европы сборная Украины проведет три контрольных матча. Сообщается, что принципиальная договоренность о матче в Харьковк с представителями кипрской стороны уже достигнута. Поединок будет проведен 26 мая.

Тренерский штаб сборной Украины уже сверстал почти все планы команды для подготовки к Евро-2020.

Весной у сине-желтых запланировано еще два выездных спарринга: 27 марта — с Францией, 31 марта — с Польшей.

Непосредственно перед чемпионатом Европы у команды Андрея Шевченко будет три контрольных игры.

Еще два международных поединка на харьковской арене поединка пройдут 2 и 7 июня. В настоящий момент ведутся переговоры с возможными соперниками.