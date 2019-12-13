Главная Новости Спорт Харьков ожидает очередное международное футбольное дерби
13.12.2019  13:25   

Харьков ожидает очередное международное футбольное дерби

На Металлисте сборная Украины планирует провести контрольные матчи со сборной Кипра


://zbirna.com
Фото Павла Кубанова

Непосредственно перед чемпионатом Европы сборная Украины проведет три контрольных матча. Сообщается, что принципиальная договоренность о матче в Харьковк с представителями кипрской стороны уже достигнута. Поединок будет проведен 26 мая.

Тренерский штаб сборной Украины уже сверстал почти все планы команды для подготовки к Евро-2020.

Весной у сине-желтых запланировано еще два выездных спарринга: 27 марта — с Францией, 31 марта — с Польшей.

Непосредственно перед чемпионатом Европы у команды Андрея Шевченко будет три контрольных игры.

Еще два международных поединка на харьковской арене поединка пройдут 2 и 7 июня. В настоящий момент ведутся переговоры с возможными соперниками.

Источник:   zbirna.com
 Тэги:  спорт, футбол, харьков, дерби, сборная, междунаолдный
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
12.12 Спорт Продолжается регистрация на участие в Харьковском международном марафоне 10.12 Спорт Харьковские лучники победили на соревнованиях в Польше 10.12 Спорт Геннадий Кернес встретился с чемпионами и обсудил, как популяризировать спорт в Харькове
 
 

Видео

На малой сцене театра имени Пушкина — премьера спектакля «Йерма». ВИДЕО
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 