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15.12.2019  11:11   

Юный харьковский Динамовец прокомментировал воскресный матч со сборной Франции

Нападающий Евгений Абаджян: У Нас Нет Права На Ошибку


://dynamo.kharkiv.ua

15 декабря, будут сыграны матчи третьего тура чемпионата мира U-20 в дивизионе 1В, который проходит в Киеве.

Сборная Украины сыграет с Францией.

В первом матче Украина уступила Венгрии (1:5), во втором – победила Польшу (3:0).

Нападающий МХК «Динамо» и молодежной сборной Украины Евгений Абаджян поделился с клубной пресс-службой впечатлениями от первых матчей молодежного Чемпионата мира в Дивизионе 1B.

«Мы больше реализовали свои моменты в матче с Польшей, очень хорошо сыграл наш вратарь, огромное ему спасибо. Впереди важные игры, будем на них настраиваться и готовиться. После матча с Венграми мы чуть-чуть изменили пару звеньев, меня поставили в звено с Целогородцевым и Брагой, мы довольно сыграны с ними, к сожалению, не получилось забить. Повторюсь, что впереди важные игры, в которых нужно показывать хорошую игру.

То, что мы проиграли одну игру это не сильно позитивный результат для сборной, у нас нет права на ошибку, нужно выходить и доказывать. На этом турнире все команды довольно сильные, тут нельзя выходить просто так, особенно с Францией, с которой у нас будет очень серьезная игра».

Источник:   МХК Динамо
 Тэги:  хоккей, сборная, харьков, динамо
 
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