15.12.2019 12:02

Амбициозная одесситка обошла Элину Свитолину, установившую в этом году несколько рекордов Украины

В Украине назвали лучшую теннисистку страны: и это не Свитолина - решила Федерация тенниса Украины, подведя итоги 2019 года.



Dayana Yastremska, j48tennis.net

Игроком года была названа 19-летняя одесситка Даяна Ястремская, выигравшая 2 титула WTA — в Хуахине и Страсбурге и завершившая год на рекордной для себя 22-й строчке мировой классификации (лучшего результата неоднократно добивалась Элина Свитолина, а 22-е место по итогам года только на счету Ястремской и Алены Бондаренко). Также в этом году юная одесситка дебютировала за сборную Украины в Кубке Федерации и выиграла оба одиночных матча.

Представительница харьковской школы тенниса Элина Свитолина, игравшая в 2 полуфиналах турниров Большого Шлема, установив тем самым несколько рекордов Украины, и второй год подряд игравшая финал Итогового чемпионата WTA, звания игрока года удостоена не была.

Кроме того, Свитолина третий год подряд завершила сезон в топ-10.

Такого не добивался даже Андрей Медведев.

Лучшей юниоркой была названа Дарья Снигур, выигравшая юниорский Уимблдон и завершивщшая юниорскую карьеру на второй строчке мирового рейтинга.

К слову, Свитолина и Ястремская заявились на элитный турнир в Брисбене.

В Зал славы украинского тенниса вошли теннисистки Виктория Кутузова и Татьяна Перебийнис, а также тренеры Андрей Луценко (первый наставник Элины Свитолиной и Любови Костенко) и Орест Терещук - экс-игрок сборной Украины и капитан команды в Кубке Дэвиса.