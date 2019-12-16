16.12.2019 12:41

Спортивный форум в Харькове подвел итоги года

VІІ Спортивный форум «Харьков - спортивная столица» состоялся 13 декабря в Харькове.



//city.kharkov.ua

В нем приняли участие представители Харьковского городского совета и спортивных организаций города. В ходе форума участники подвели итоги спортивных достижений уходящего года и обсудили планы на новый, 2020-й год.

Также в рамках мероприятия состоялась церемония награждения лучших спортсменов года. Так, Почетные грамоты Харьковского городского совета вручили альпинисту Валентину Сипавину - за активную жизненную позицию, достижение высоких спортивных результатов и за восхождение на вершину Эверест; Константину Ананченко - за высокие спортивные достижения (победа на чемпионате Европы), весомый вклад в развитие дзюдо и популяризацию физической культуры и спорта.

Кроме того, Благодарностями городского головы награждены победитель чемпионата Европы по дзюдо среди ветеранов 2019 года в городе Лас-Пальмас (Испания) Николай Терещенко, а также серебряный и бронзовый призеры чемпионата Георгий Манучарян и Сергей Липилин.

Отметим, спортивный форум «Харьков - спортивная столица» - ежегодное мероприятие, в рамках которого подводятся итоги спортивного года, обсуждаются вопросы в сфере спортивной жизни Харькова и осуществляется поиск партнеров и возможностей для проведения в городе различных спортивных мероприятий.