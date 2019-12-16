16.12.2019 14:24

Харьковчанки заняли весь пьедестал, а харьковчанин остановился в шаге от вершины (ФОТО)

В Никополе состоялся чемпионат Украины и финал кубка Украины по скалолазанию, завершающие сезон 2019 года.



://4sport.ua/

В субботу, 14 декабря спортсмены боролись за звание Чемпиона Украины а на следующий день, 15 декабря прошел финал Кубка Украины.

Соревнования проводились в дисциплине боулдеринг.

По результатам выступления спортсменов победителями и призерами Чемпионата Украины стали:

Мужчины:

Сергей Топишко (Киев) Леонид Осадчий (Харьков) Артём Паукаев (Киев)

Женщины

Маргарита Захарова (Харьков) Дарья Нестеренко (Харьков) Татьяна Заяц (Харьков)

В финале Кубка Украины по боулдерингу победителями и призерами стали:

Мужчины:

Сергей Топишко (Киев) Ткаченко Евгений (Харьков) Ботнарь Богдан (Харьков)

Женщины

Татьяна Заяц (Харьков) Дарья Нестеренко (Харьков) Лаврикова Елизавета (Харьков)

Отметим, что харьковчанка Татьяна Заяц на этих соревнованиях трижды выполнила норматив на звание мастер спорта Украины - она стала призёркой чемпионата Украины, победителем этапа и финала Кубка Украины!

На фото Призеры и победители чемпионата и Кубка Украины