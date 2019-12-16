Харьковчанки заняли весь пьедестал, а харьковчанин остановился в шаге от вершины (ФОТО)

В Никополе состоялся чемпионат Украины и финал кубка Украины по скалолазанию, завершающие сезон 2019 года.
В субботу, 14 декабря спортсмены боролись за звание Чемпиона Украины а на следующий день, 15 декабря прошел финал Кубка Украины.
Соревнования проводились в дисциплине боулдеринг.
По результатам выступления спортсменов победителями и призерами Чемпионата Украины стали:
Мужчины:
Женщины
В финале Кубка Украины по боулдерингу победителями и призерами стали:
Мужчины:
Женщины
Отметим, что харьковчанка Татьяна Заяц на этих соревнованиях трижды выполнила норматив на звание мастер спорта Украины - она стала призёркой чемпионата Украины, победителем этапа и финала Кубка Украины!
На фото Призеры и победители чемпионата и Кубка Украины
Сегодняшний день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.
День будет облачным – самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Местами небольшие осадки, туман, гололед.
Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет.
влажн.:
давл.:
ветер: