Венеция приветствовала юную харьковчанку, не проигравшую ни одной схватки на международном турнире (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 16 декабря Сегодняшний день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 16 декабря День будет облачным – самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Местами небольшие осадки, туман, гололед.