Главная Новости Спорт Венеция приветствовала юную харьковчанку, не проигравшую ни одной схватки на международном турнире (ФОТО)
16.12.2019  14:56   

Венеция приветствовала юную харьковчанку, не проигравшую ни одной схватки на международном турнире (ФОТО)

14-15 декабря в Венеции Валерия Андреева выиграла золото на Международной Премьер Лиге по карате среди кадетов-юниоров.


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В турнире приняли участие 3 180 спортсменов из 65 стран.

Лера провела 7 поединков не проиграв ни одного боя.

Харьковская школа карате в очередной раз подтвердила свою значимость на международном уровне.

Источник:   Харьков 1654
 Тэги:  карате, турнир, харьков, венеция, победа
 
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