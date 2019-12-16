Венеция приветствовала юную харьковчанку, не проигравшую ни одной схватки на международном турнире (ФОТО)

14-15 декабря в Венеции Валерия Андреева выиграла золото на Международной Премьер Лиге по карате среди кадетов-юниоров.
В турнире приняли участие 3 180 спортсменов из 65 стран.
Лера провела 7 поединков не проиграв ни одного боя.
Харьковская школа карате в очередной раз подтвердила свою значимость на международном уровне.
Сегодняшний день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.
День будет облачным – самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Местами небольшие осадки, туман, гололед.
Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет.
влажн.:
давл.:
ветер: