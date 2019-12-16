Главная Новости Спорт На февраль високосного года харьковский стадион Металлист примет украинско-португальское дерби
16.12.2019  16:56   

На февраль високосного года харьковский стадион Металлист примет украинско-португальское дерби

Шахтер узнал соперника по 1/16 Лиги Европы и дату проведения «домашнего» матча.


://isport.ua/football

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

На этой стадии турнира единственным украинским представителем станет Шахтер, занявший третье место в своей группе Лиги чемпионов.

В результате жеребьевки соперником Шахтера на стадии 1/16 финала Лиги Европы стала Бенфика.

"Горняки" получили статус несеяной команды, и первый матч 1/16 финала проведут на домашней арене, а ответный - на выезде.

Первый матч Шахтер проведет 20 февраля, а ответный - 27 февраля. 

Источник:   isport
 Тэги:  шахтер, металлист, харьков, матч
 
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