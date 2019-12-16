На февраль високосного года харьковский стадион Металлист примет украинско-португальское дерби

Шахтер узнал соперника по 1/16 Лиги Европы и дату проведения «домашнего» матча.
В Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.
На этой стадии турнира единственным украинским представителем станет Шахтер, занявший третье место в своей группе Лиги чемпионов.
В результате жеребьевки соперником Шахтера на стадии 1/16 финала Лиги Европы стала Бенфика.
"Горняки" получили статус несеяной команды, и первый матч 1/16 финала проведут на домашней арене, а ответный - на выезде.
Первый матч Шахтер проведет 20 февраля, а ответный - 27 февраля.
Сегодняшний день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.
В Харькове будет облачная погода. Без осадков. Местами по области туман.
Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет.
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