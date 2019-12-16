На февраль високосного года харьковский стадион Металлист примет украинско-португальское дерби

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 16 декабря Сегодняшний день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 17 декабря В Харькове будет облачная погода. Без осадков. Местами по области туман.