19.12.2019 17:33

В кимоно и без: харьковские борцы успешно выступили на чемпионате в Киеве

Харьковские спортсмены завоевали 13 медалей на заключительном этапе Всеукраинского чемпионата по бразильскому джиу-джитсу «Ukraine National Challenge 2019 Kyiv Gi/no Gi», который прошел в Киеве.



// city.kharkov.ua

Турнир проходил в двух категориях - «в кимоно» (Ги) и «без кимоно» (ноу Ги). Соревнования проводолись в возрастных категориях: дети, юноши, взрослые и мастера. Бои оценивали рефери международного класса. Всего в турнире приняли участие более 1 тыс. борцов с разных городов Украины и Европы.

Харьковская команда завоевала две золотые, девять серебряных и две бронзовые награды. Так, золотые медали завоевали Артур Ульяницкий (категория Ги, взрослые) и Дмитрий Покорило (Ги, дети).



Серебряными призерами среди взрослых в категории Ги стали Дмитрий Тимофеев и Кирилл Колинько, среди детей - Егор Головченко и Вячеслав Перебийнис; среди взрослых в категории ноу Ги - Дмитрий Тимофеев, Анас Камаль, Артем Насенюк, Игорь Грызлов и София Купаева.



Бронзовые награды получили София Купаева (взрослые, Ги) и Кристина Политаева (взрослые, ноу Ги).