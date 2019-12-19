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19.12.2019  17:33   

В кимоно и без: харьковские борцы успешно выступили на чемпионате в Киеве

Харьковские спортсмены завоевали 13 медалей на заключительном этапе Всеукраинского чемпионата по бразильскому джиу-джитсу «Ukraine National Challenge 2019 Kyiv Gi/no Gi», который прошел в Киеве.


// city.kharkov.ua

Турнир проходил в двух категориях - «в кимоно» (Ги) и «без кимоно» (ноу Ги). Соревнования проводолись в возрастных категориях: дети, юноши, взрослые и мастера. Бои оценивали рефери международного класса. Всего в турнире приняли участие более 1 тыс. борцов с разных городов Украины и Европы. 

Харьковская команда завоевала две золотые, девять серебряных и две бронзовые награды. Так, золотые медали завоевали Артур Ульяницкий (категория Ги, взрослые) и Дмитрий Покорило (Ги, дети).

Серебряными призерами среди взрослых в категории Ги стали Дмитрий Тимофеев и Кирилл Колинько, среди детей - Егор Головченко и Вячеслав Перебийнис; среди взрослых в категории ноу Ги - Дмитрий Тимофеев,  Анас Камаль,  Артем Насенюк,  Игорь Грызлов и София Купаева.

Бронзовые награды получили София Купаева (взрослые, Ги) и Кристина  Политаева (взрослые, ноу Ги).

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  джиу-джитсу, харьков
 
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