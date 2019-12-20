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20.12.2019  11:14   

Наказание за допинг: харьковского штангиста лишат золотой медали Олимпиады, диплома и значка

Международный олимпийский комитет (МОК) наложил санкции на дисквалифицированного Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) за антидопинговые нарушения Алексея Торохтия.


// facebook

19 декабря Торохтий был дисквалифицирован на два года за применение дегидрохлорметилтестостерон. 

Ранее 33-летний штангист был временно отстранен от участия в соревнованиях после перепроверки допинг-проб Олимпийских игр 2012 года, где он завоевал золотую медаль в весовой категории до 105 кг.

Согласно решению МОК, его результат на Олимпиаде в Лондоне аннулирован, а сам спортсмен обязан вернуть полученные за победу олимпийские медаль, диплом и значок. IWF рекомендуется соответствующим образом изменить результаты прошедших соревнований и рассмотреть любые дальнейшие действия в пределах своей компетенции, а национальный олимпийский комитет Украины должен обеспечить выполнение этого решения.

Кроме золотой медали Олимпийских игр, в активе Торохтия бронзовая награда чемпионата мира - 2011, а также серебряная (2009) и бронзовый (2010) медали чемпионатов Европы.

Источник:   Сегодня
 Тэги:  штанга, чемпион, харьков, диплом, значок, допинг
 
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