Наказание за допинг: харьковского штангиста лишат золотой медали Олимпиады, диплома и значка

Международный олимпийский комитет (МОК) наложил санкции на дисквалифицированного Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) за антидопинговые нарушения Алексея Торохтия.
19 декабря Торохтий был дисквалифицирован на два года за применение дегидрохлорметилтестостерон.
Ранее 33-летний штангист был временно отстранен от участия в соревнованиях после перепроверки допинг-проб Олимпийских игр 2012 года, где он завоевал золотую медаль в весовой категории до 105 кг.
Согласно решению МОК, его результат на Олимпиаде в Лондоне аннулирован, а сам спортсмен обязан вернуть полученные за победу олимпийские медаль, диплом и значок. IWF рекомендуется соответствующим образом изменить результаты прошедших соревнований и рассмотреть любые дальнейшие действия в пределах своей компетенции, а национальный олимпийский комитет Украины должен обеспечить выполнение этого решения.
Кроме золотой медали Олимпийских игр, в активе Торохтия бронзовая награда чемпионата мира - 2011, а также серебряная (2009) и бронзовый (2010) медали чемпионатов Европы.
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