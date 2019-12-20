20.12.2019 13:57

Харьковские синхронистки победили в Кубке Украины (ФОТО)

В харьковском бассейне «Локомотив» состоялся открытый Кубок Украины по синхронному плаванию, на котором хозяйки акватории получили золотые медали почти во всех видах программы.



://dmskh.gov.ua/

Участие в соревнованиях принимали спортсмены из Харьковской, Одесской, Николаевской, Донецкой областей и Киева, а также гости из других стран: Словакии, Польши, Литвы, Австрии и Узбекистана.

Полным составом выступила на Кубке и национальная сборная Украины, которая полностью состоит из харьковских спортсменок.

По итогам соревнований на счету сборной Украины 7 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая медали, а всего на Кубке Украины харьковские спортсмены завоевали 9 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых наград.

Во время торжественной церемонии награждения спортсменов и тренеров поздравила исполняющий обязанности начальника Управления по делам молодежи и спорта облгосадминистрации Юлия Подзолкова, которая также вручила спортсменкам удостоверения мастеров спорта.

В отдельных видах программы победителями и призерами Кубка Украины стали:

Соло техническая программа

1. Марта Федина (сборная Украины) - 90.0011 балла

2. Анастасия Солдатенкова (сборная Украины) - 85.4574 балла

3. Валерия Григорова (Харьковская область-2) - 76.9352 балла

Соло произвольная

1. Марта Федина (сборная Украины) - 92. 4000

2. Анастасия Солдатенкова (сборная Украины) - 87.5500

3. Виктория Рейчова (Словакия) - 77.9000

Дуэт техническая:

1. Анастасия Савчук и Марта Федина (сборная Украины) - 92.4004

2. Олеся Деревянченко и Анастасия Солдатенкова (сборная Украины) - 86.7589

3. Евгения Лихман и Ангелина Овчинникова (Харьковская область-2) - 80.6815

Дуэт произвольная:

1. Анастасия Савчук и Марта Федина (сборная Украины) - 93.3500

2. Олеся Деревянченко и Анастасия Солдатенкова (сборная Украины) - 87.0000

3. Валерия Григорова и Анастасия Шмонина (Харьковская область-2) - 80.4000

Микст-дуэт техническая:

1. Мария Богданова и Дмитрий Мэй (Одесская область) - 67.4026

2. Герман Клименко и Дарья Коренева (сборная Украины) - 67.2044

3. Никита Малакей и Арина Штеплюк (Харьковская область-2) - 64.4619

Микст-дуэт произвольная:

1. Никита Малакей и Арина Штеплюк (Харьковская область-2) - 72.2500

2. Мария Богданова и Дмитрий Мэй (Одесская область) - 70.3000

3. Герман Клименко и Дарья Коренева (сборная Украины) - 69.2500

Группы техническая

1. Харьковская область-2 (среда София, Григорова Валерия, Клименко Евангелина, Лихман Евгения, Овчинникова Ангелина, Тищенко Валерия, Шарова Полина, Шмонина Анастасия) - 84.0283

2. Киев-1 - 71.0636

3. Николаевская область - 66.3496

Группы произвольная:

1. Сборная Украины (Алексиива Владислава, Алексиива Марина, Нарежна Яна, Резник Екатерина, Савчук Анастасия, Федина Марта, Шинкаренко Алина, Яхно Елизавета) - 94.5500

2. Харьковская область-2 (среда София, Валковая Инга, Григорова Валерия, Лихман Евгения, Овчинникова Ангелина, Тищенко Валерия, Шмонина Анастасия, Штеплюк Арина) - 84.8000

3. Киев-1 - 76.6000

Комбинированная группа:

1. Сборная Украины (Алексиива Владислава, Алексиива Марина, Гришко Вероника, Деревянченко Олеся, Нарежна Яна, Резник Екатерина, Савчук Анастасия, Федина Марта, Шинкаренко Алина, Яхно Елизавета) - 94.7000

2. Харьковская область-2 (среда София, Валковая Инга, Григорова Валерия, Старокожев Маргарита, Лихман Евгения, Овчинникова Ангелина, Тищенко Валерия, Шарова Полина, Шмонина Анастасия, Штеплюк Арина) - 86.1000

3. Киев-1 - 77.5000

Хайлайт

1. Сборная Украины (Алексиива Владислава, Алексиива Марина, Гришко Вероника, Деревянченко Олеся, Нарежна Яна, Резник Екатерина, Савчук Анастасия, Федина Марта, Шинкаренко Алина, Яхно Елизавета) - 94.9000

2. Харьковская область-2 (среда София, валковая Инга, Григорова Валерия, Клименко Евангелина, Лихман Евгения, спасибо София, Овчинникова Ангелина, Тищенко Валерия, Шарова Полина, Шмонина Анастасия) - 85.2500

3. Киев-1 - 77.7000.

В общекомандном зачете первое место заняла Харьковская область-2 (792.607 балла), второе - сборная Украины (788.756), а третье - команда Киев-1 (667.370).

Напомним, что в следующем году сборная Украины будет бороться за медали Олимпиады в Токио. Харьковчанки уже завоевали олимпийские лицензии в дуэте и в группе.