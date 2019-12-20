Харьковские синхронистки победили в Кубке Украины (ФОТО)

В харьковском бассейне «Локомотив» состоялся открытый Кубок Украины по синхронному плаванию, на котором хозяйки акватории получили золотые медали почти во всех видах программы.
Участие в соревнованиях принимали спортсмены из Харьковской, Одесской, Николаевской, Донецкой областей и Киева, а также гости из других стран: Словакии, Польши, Литвы, Австрии и Узбекистана.
Полным составом выступила на Кубке и национальная сборная Украины, которая полностью состоит из харьковских спортсменок.
По итогам соревнований на счету сборной Украины 7 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая медали, а всего на Кубке Украины харьковские спортсмены завоевали 9 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых наград.
Во время торжественной церемонии награждения спортсменов и тренеров поздравила исполняющий обязанности начальника Управления по делам молодежи и спорта облгосадминистрации Юлия Подзолкова, которая также вручила спортсменкам удостоверения мастеров спорта.
В отдельных видах программы победителями и призерами Кубка Украины стали:
Соло техническая программа
1. Марта Федина (сборная Украины) - 90.0011 балла
2. Анастасия Солдатенкова (сборная Украины) - 85.4574 балла
3. Валерия Григорова (Харьковская область-2) - 76.9352 балла
Соло произвольная
1. Марта Федина (сборная Украины) - 92. 4000
2. Анастасия Солдатенкова (сборная Украины) - 87.5500
3. Виктория Рейчова (Словакия) - 77.9000
Дуэт техническая:
1. Анастасия Савчук и Марта Федина (сборная Украины) - 92.4004
2. Олеся Деревянченко и Анастасия Солдатенкова (сборная Украины) - 86.7589
3. Евгения Лихман и Ангелина Овчинникова (Харьковская область-2) - 80.6815
Дуэт произвольная:
1. Анастасия Савчук и Марта Федина (сборная Украины) - 93.3500
2. Олеся Деревянченко и Анастасия Солдатенкова (сборная Украины) - 87.0000
3. Валерия Григорова и Анастасия Шмонина (Харьковская область-2) - 80.4000
Микст-дуэт техническая:
1. Мария Богданова и Дмитрий Мэй (Одесская область) - 67.4026
2. Герман Клименко и Дарья Коренева (сборная Украины) - 67.2044
3. Никита Малакей и Арина Штеплюк (Харьковская область-2) - 64.4619
Микст-дуэт произвольная:
1. Никита Малакей и Арина Штеплюк (Харьковская область-2) - 72.2500
2. Мария Богданова и Дмитрий Мэй (Одесская область) - 70.3000
3. Герман Клименко и Дарья Коренева (сборная Украины) - 69.2500
Группы техническая
1. Харьковская область-2 (среда София, Григорова Валерия, Клименко Евангелина, Лихман Евгения, Овчинникова Ангелина, Тищенко Валерия, Шарова Полина, Шмонина Анастасия) - 84.0283
2. Киев-1 - 71.0636
3. Николаевская область - 66.3496
Группы произвольная:
1. Сборная Украины (Алексиива Владислава, Алексиива Марина, Нарежна Яна, Резник Екатерина, Савчук Анастасия, Федина Марта, Шинкаренко Алина, Яхно Елизавета) - 94.5500
2. Харьковская область-2 (среда София, Валковая Инга, Григорова Валерия, Лихман Евгения, Овчинникова Ангелина, Тищенко Валерия, Шмонина Анастасия, Штеплюк Арина) - 84.8000
3. Киев-1 - 76.6000
Комбинированная группа:
1. Сборная Украины (Алексиива Владислава, Алексиива Марина, Гришко Вероника, Деревянченко Олеся, Нарежна Яна, Резник Екатерина, Савчук Анастасия, Федина Марта, Шинкаренко Алина, Яхно Елизавета) - 94.7000
2. Харьковская область-2 (среда София, Валковая Инга, Григорова Валерия, Старокожев Маргарита, Лихман Евгения, Овчинникова Ангелина, Тищенко Валерия, Шарова Полина, Шмонина Анастасия, Штеплюк Арина) - 86.1000
3. Киев-1 - 77.5000
Хайлайт
1. Сборная Украины (Алексиива Владислава, Алексиива Марина, Гришко Вероника, Деревянченко Олеся, Нарежна Яна, Резник Екатерина, Савчук Анастасия, Федина Марта, Шинкаренко Алина, Яхно Елизавета) - 94.9000
2. Харьковская область-2 (среда София, валковая Инга, Григорова Валерия, Клименко Евангелина, Лихман Евгения, спасибо София, Овчинникова Ангелина, Тищенко Валерия, Шарова Полина, Шмонина Анастасия) - 85.2500
3. Киев-1 - 77.7000.
В общекомандном зачете первое место заняла Харьковская область-2 (792.607 балла), второе - сборная Украины (788.756), а третье - команда Киев-1 (667.370).
Напомним, что в следующем году сборная Украины будет бороться за медали Олимпиады в Токио. Харьковчанки уже завоевали олимпийские лицензии в дуэте и в группе.
Запомните или запишите все идеи, которые придут вам в голову – они могут оказаться довольно ценными и полезными. А в свободное время можете смело отправляться по магазинам.
Погода порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
День был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.
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