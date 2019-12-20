Главная Новости Спорт Харьковские синхронистки победили в Кубке Украины (ФОТО)
20.12.2019  13:57   

Харьковские синхронистки победили в Кубке Украины (ФОТО)

В харьковском бассейне «Локомотив» состоялся открытый Кубок Украины по синхронному плаванию, на котором хозяйки акватории получили золотые медали почти во всех видах программы.


://dmskh.gov.ua/

Участие в соревнованиях принимали спортсмены из Харьковской, Одесской, Николаевской, Донецкой областей и Киева, а также гости из других стран: Словакии, Польши, Литвы, Австрии и Узбекистана.

Полным составом выступила на Кубке и национальная сборная Украины, которая полностью состоит из харьковских спортсменок.

По итогам соревнований на счету сборной Украины 7 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая медали, а всего на Кубке Украины харьковские спортсмены завоевали 9 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых наград.

Во время торжественной церемонии награждения спортсменов и тренеров поздравила исполняющий обязанности начальника Управления по делам молодежи и спорта облгосадминистрации Юлия Подзолкова, которая также вручила спортсменкам удостоверения мастеров спорта.

 

 

В отдельных видах программы победителями и призерами Кубка Украины стали:

Соло техническая программа
1. Марта Федина (сборная Украины) - 90.0011 балла
2. Анастасия Солдатенкова (сборная Украины) - 85.4574 балла
3. Валерия Григорова (Харьковская область-2) - 76.9352 балла

Соло произвольная
1. Марта Федина (сборная Украины) - 92. 4000
2. Анастасия Солдатенкова (сборная Украины) - 87.5500
3. Виктория Рейчова (Словакия) - 77.9000

Дуэт техническая:
1. Анастасия Савчук и Марта Федина (сборная Украины) - 92.4004
2. Олеся Деревянченко и Анастасия Солдатенкова (сборная Украины) - 86.7589
3. Евгения Лихман и Ангелина Овчинникова (Харьковская область-2) - 80.6815

Дуэт произвольная:
1. Анастасия Савчук и Марта Федина (сборная Украины) - 93.3500
2. Олеся Деревянченко и Анастасия Солдатенкова (сборная Украины) - 87.0000
3. Валерия Григорова и Анастасия Шмонина (Харьковская область-2) - 80.4000

Микст-дуэт техническая:
1. Мария Богданова и Дмитрий Мэй (Одесская область) - 67.4026
2. Герман Клименко и Дарья Коренева (сборная Украины) - 67.2044
3. Никита Малакей и Арина Штеплюк (Харьковская область-2) - 64.4619

Микст-дуэт произвольная:
1. Никита Малакей и Арина Штеплюк (Харьковская область-2) - 72.2500
2. Мария Богданова и Дмитрий Мэй (Одесская область) - 70.3000
3. Герман Клименко и Дарья Коренева (сборная Украины) - 69.2500

Группы техническая
1. Харьковская область-2 (среда София, Григорова Валерия, Клименко Евангелина, Лихман Евгения, Овчинникова Ангелина, Тищенко Валерия, Шарова Полина, Шмонина Анастасия) - 84.0283
2. Киев-1 - 71.0636
3. Николаевская область - 66.3496

Группы произвольная:
1. Сборная Украины (Алексиива Владислава, Алексиива Марина, Нарежна Яна, Резник Екатерина, Савчук Анастасия, Федина Марта, Шинкаренко Алина, Яхно Елизавета) - 94.5500
2. Харьковская область-2 (среда София, Валковая Инга, Григорова Валерия, Лихман Евгения, Овчинникова Ангелина, Тищенко Валерия, Шмонина Анастасия, Штеплюк Арина) - 84.8000
3. Киев-1 - 76.6000

Комбинированная группа:
1. Сборная Украины (Алексиива Владислава, Алексиива Марина, Гришко Вероника, Деревянченко Олеся, Нарежна Яна, Резник Екатерина, Савчук Анастасия, Федина Марта, Шинкаренко Алина, Яхно Елизавета) - 94.7000
2. Харьковская область-2 (среда София, Валковая Инга, Григорова Валерия, Старокожев Маргарита, Лихман Евгения, Овчинникова Ангелина, Тищенко Валерия, Шарова Полина, Шмонина Анастасия, Штеплюк Арина) - 86.1000
3. Киев-1 - 77.5000

Хайлайт
1. Сборная Украины (Алексиива Владислава, Алексиива Марина, Гришко Вероника, Деревянченко Олеся, Нарежна Яна, Резник Екатерина, Савчук Анастасия, Федина Марта, Шинкаренко Алина, Яхно Елизавета) - 94.9000
2. Харьковская область-2 (среда София, валковая Инга, Григорова Валерия, Клименко Евангелина, Лихман Евгения, спасибо София, Овчинникова Ангелина, Тищенко Валерия, Шарова Полина, Шмонина Анастасия) - 85.2500
3. Киев-1 - 77.7000.

В общекомандном зачете первое место заняла Харьковская область-2 (792.607 балла), второе - сборная Украины (788.756), а третье - команда Киев-1 (667.370).

Напомним, что в следующем году сборная Украины будет бороться за медали Олимпиады в Токио. Харьковчанки уже завоевали олимпийские лицензии в дуэте и в группе.

Источник:   Управление в делах молодости и спорта ХОГА
 Тэги:  кубок, синхро, плавание, харьков, локомотив
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
20.12 Спорт Тинейджеры представили харьковский Металлист на очередном футбольном соревновании 13.12 Общество В Харькове учили юмору участников из разных городов Украины 23.11 Спорт «Локомотив» выбыл из розыгрыша Кубка Украины
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 