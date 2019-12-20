20.12.2019 14:24

Тинейджеры представили харьковский Металлист на очередном футбольном соревновании

С 14 по восемнадцатое мая в Мариуполе проходил всеукраинский турнир памяти Владимира Бойко среди игроков 2007 года г.р.



://metalist1925.com

В целом в турнире принимали 12 команды, среди которых и команда ДЮФСШ "Металлист 1925" под руководством Андрея Коваля.

Харьковская команда начала турнир с двух побед над киевской "Столицей" и второй командой днепровского УФК, а в решающем поединке группового этапа уступила хозяевам с ФК "Мариуполь".

Заняв второе место в своей группе, харьковчане боролись за места с пятого по восьмое. Победив киевскую ДЮСШ-1 и уступив в год моложе игрокам "Шахтера", "Металлист 1925" занял итоговое шестое место.

Результаты матчей команды "Металлист 1925":



"Металлист 1925" - "Столица" (Киев) - 5:



"Металлист 1925" - ФК "Мариуполь" - 1: 4



Матч за пятое - восьмое место

"Металлист 1925" - ДЮСШ-1 (Киев) - 2: 1



Матч за пятое место

"Металлист 1925" - " Шахтер "2008 (Донецк) - 1: 2