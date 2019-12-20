Тинейджеры представили харьковский Металлист на очередном футбольном соревновании

С 14 по восемнадцатое мая в Мариуполе проходил всеукраинский турнир памяти Владимира Бойко среди игроков 2007 года г.р.
В целом в турнире принимали 12 команды, среди которых и команда ДЮФСШ "Металлист 1925" под руководством Андрея Коваля.
Харьковская команда начала турнир с двух побед над киевской "Столицей" и второй командой днепровского УФК, а в решающем поединке группового этапа уступила хозяевам с ФК "Мариуполь".
Заняв второе место в своей группе, харьковчане боролись за места с пятого по восьмое. Победив киевскую ДЮСШ-1 и уступив в год моложе игрокам "Шахтера", "Металлист 1925" занял итоговое шестое место.
Результаты матчей команды "Металлист 1925":
"Металлист 1925" - "Столица" (Киев) - 5:
"Металлист 1925" - ФК "Мариуполь" - 1: 4
Матч за пятое - восьмое место
"Металлист 1925" - ДЮСШ-1 (Киев) - 2: 1
Матч за пятое место
"Металлист 1925" - " Шахтер "2008 (Донецк) - 1: 2
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Погода порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
День был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.
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