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20.12.2019  14:24   

Тинейджеры представили харьковский Металлист на очередном футбольном соревновании

С 14 по восемнадцатое мая в Мариуполе проходил всеукраинский турнир памяти Владимира Бойко среди игроков 2007 года г.р.


://metalist1925.com

В целом в турнире принимали 12 команды, среди которых и команда ДЮФСШ "Металлист 1925" под руководством Андрея Коваля.
Харьковская команда начала турнир с двух побед над киевской "Столицей" и второй командой днепровского УФК, а в решающем поединке группового этапа уступила хозяевам с ФК "Мариуполь". 

Заняв второе место в своей группе, харьковчане боролись за места с пятого по восьмое. Победив киевскую ДЮСШ-1 и уступив в год моложе игрокам "Шахтера", "Металлист 1925" занял итоговое шестое место.

Результаты матчей команды "Металлист 1925":

"Металлист 1925" - "Столица" (Киев) - 5:

"Металлист 1925" - ФК "Мариуполь" - 1: 4

Матч за пятое - восьмое место
"Металлист 1925" - ДЮСШ-1 (Киев) - 2: 1

Матч за пятое место
"Металлист 1925" - " Шахтер "2008 (Донецк) - 1: 2

Источник:   ФК Металлист 1925
 Тэги:  футбол, подростки, харьков, металлист, кубок
 
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