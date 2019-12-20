20.12.2019 17:45

Талантливый харьковский юниор вернулся на малую Родину, чтобы усилить местную команду

Молодежный хоккейный клуб “Динамо” заключил контракт с нападающим Даниилом Бутенко.



://dynamo.kharkiv.ua

18-летний хоккеист долгое время представлял харьковскую СДЮСШОР, а сезон 2016/17 провёл в «Галицких Львах», где стал чемпионом Карпатской юниорской хоккейной лиги и обладателем серебряных медалей чемпионата Украины U16.

Сезоном ранее Даниил Бутенко также выигрывал бронзовые медали чемпионата Украины U16 с СДЮСШОР.

В сезоне 2018/19 нападающий сыграл 9 матчей в чемпионате Украины U19 в составе СДЮСШОР, а нынешнем сезоне также заявлен за команду U20.