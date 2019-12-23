23.12.2019 09:21

Александра Назарова и Максим Никитин – четырехкратные чемпионы Украины

С 17 по 19 декабря в Киеве состоялся чемпионат Украины по фигурному катанию на коньках, на котором харьковские фигуристы завоевали золотую и две бронзовые награды.



// ХОГА

Вне конкуренции на чемпионате были харьковские танцевальные пары. Александра Назарова и Максим Никитин уже в четвертый раз в своей карьере поднялись на наивысшую ступеньку пьедестала почета. В сумме за короткий и произвольный танец они получили от судей 200.97 балла.

Второе место в танцах на льду занял еще один харьковский дуэт - Дарья Попова и Владимир Беликов (179.97 балла). Бронзовые медали завоевали киевляне Мария Голубцова и Кирилл Белобров.

В женском одиночном катании блестяще дебютировала в соревнованиях среди взрослых 14-летняя харьковская фигуристка Таисия Спесивцева. С результатом 142.46 балла она стала серебряным призером, уступив лишь Анастасии Шаботовой, которая представляет Киев. «Бронза» в женском одиночном катании досталось также киевлянке Анастасии Гожве.