Александра Назарова и Максим Никитин – четырехкратные чемпионы Украины

С 17 по 19 декабря в Киеве состоялся чемпионат Украины по фигурному катанию на коньках, на котором харьковские фигуристы завоевали золотую и две бронзовые награды.
Вне конкуренции на чемпионате были харьковские танцевальные пары. Александра Назарова и Максим Никитин уже в четвертый раз в своей карьере поднялись на наивысшую ступеньку пьедестала почета. В сумме за короткий и произвольный танец они получили от судей 200.97 балла.
Второе место в танцах на льду занял еще один харьковский дуэт - Дарья Попова и Владимир Беликов (179.97 балла). Бронзовые медали завоевали киевляне Мария Голубцова и Кирилл Белобров.
В женском одиночном катании блестяще дебютировала в соревнованиях среди взрослых 14-летняя харьковская фигуристка Таисия Спесивцева. С результатом 142.46 балла она стала серебряным призером, уступив лишь Анастасии Шаботовой, которая представляет Киев. «Бронза» в женском одиночном катании досталось также киевлянке Анастасии Гожве.
Серьезных планов на сегодня лучше не строить, зато звезды обещают море удовольствия от самых обычных житейских радостей. День подходит для любви и романтики.
Аномально теплые для декабря выходные начнут новый цикл дождливой погоды.
В 2019 году день зимнего солнцестояния приходится на 22 декабря.
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