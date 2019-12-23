Харьковский шахматист выиграл турнир в Испании

Харьковчанин Антон Коробов одержал победу в финале Международного турнира «VI Sunway Sitges International Chess Festival», который завершился в Барселоне (Испания).
В десятом туре спортсмен сыграл вничью с немцем Андреасом Хайманом и стал чемпионом.
Также вничью сыграл еще один украинец - Василий Иванчук. В результате Антон Коробов финишировал первым, набрав 8,5 очков, а Василий Иванчук с 7-ю очками занял 16-е место.
Отметим, в соревнованиях приняли участие 311 шахматистов, включая 65 гроссмейстеров. Турнир прошел по швейцарской системе - в 10 туров.
Рецепт сегодняшнего дня прост: не поддавайтесь вялости и апатии, через день-другой от нее не останется и следа, так что сегодня потратьте время с пользой, на самое важное.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Ночью и утром ожидается мелкий дождь.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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