Главная Новости Спорт Харьковский шахматист выиграл турнир в Испании
23.12.2019  11:50   

Харьковский шахматист выиграл турнир в Испании

Харьковчанин Антон Коробов одержал победу в финале Международного турнира «VI Sunway Sitges International Chess Festival», который завершился в Барселоне (Испания).


Харьковский шахматист выиграл турнир в Испании

В десятом туре спортсмен сыграл вничью с немцем Андреасом Хайманом и стал чемпионом.

Также вничью сыграл еще один украинец - Василий Иванчук. В результате Антон Коробов финишировал первым, набрав 8,5 очков, а Василий Иванчук с 7-ю очками занял 16-е место.

Отметим, в соревнованиях приняли участие 311 шахматистов, включая 65 гроссмейстеров. Турнир прошел по швейцарской системе - в 10 туров.

Источник:   ХГС
 Тэги:  турнир, шахматы, харьков
 
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