23.12.2019 11:50

Харьковский шахматист выиграл турнир в Испании

Харьковчанин Антон Коробов одержал победу в финале Международного турнира «VI Sunway Sitges International Chess Festival», который завершился в Барселоне (Испания).



Харьковский шахматист выиграл турнир в Испании



В десятом туре спортсмен сыграл вничью с немцем Андреасом Хайманом и стал чемпионом.



Также вничью сыграл еще один украинец - Василий Иванчук. В результате Антон Коробов финишировал первым, набрав 8,5 очков, а Василий Иванчук с 7-ю очками занял 16-е место.

Отметим, в соревнованиях приняли участие 311 шахматистов, включая 65 гроссмейстеров. Турнир прошел по швейцарской системе - в 10 туров.