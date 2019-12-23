«Харьковские Соколы» отмечали професиональный праздник в детском клубе «Junior» (ФОТО)

21 декабря в международный день баскетбола и накануне рождественских праздников игроки «Харьковских Соколов» посетили матчи харьковского баскетбольного турнира Junior Cup
Игроки «Харьковских Соколов» посетили матчи харьковского баскетбольного турнира Junior Cup, в котором соревновались 4 команды: ДЮСШ 7 Junior, Junior 2008, Golden Birds и Quickly.
Игроки команды Суперлиги Игорь Бояркин, Александр Тарасенко, Зак Джексон и Карим Джамар не только поддержали все команды, принимавшие участие в соревнованиях, но и подарили ребятам девочка там сладкие новогодние подарки.
После матчей дети обычно не отпускала «соколов» и долго фотографировалась с игроками и брала автографы.
Второй тренер "Харьковских Соколов" Олег Манойленко пожелал всем юным игрокам успехов и здоровья и пригласил на январские домашние матчи команды
Рецепт сегодняшнего дня прост: не поддавайтесь вялости и апатии, через день-другой от нее не останется и следа, так что сегодня потратьте время с пользой, на самое важное.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Ночью и утром ожидается мелкий дождь.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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