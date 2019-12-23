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23.12.2019  13:53   

«Харьковские Соколы» отмечали професиональный праздник в детском клубе «Junior» (ФОТО)

21 декабря в международный день баскетбола и накануне рождественских праздников игроки «Харьковских Соколов» посетили матчи харьковского баскетбольного турнира Junior Cup


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Игроки «Харьковских Соколов» посетили матчи харьковского баскетбольного турнира Junior Cup, в котором соревновались 4 команды: ДЮСШ 7 Junior, Junior 2008, Golden Birds и Quickly.

Игроки команды Суперлиги Игорь Бояркин, Александр Тарасенко, Зак Джексон и Карим Джамар не только поддержали все команды, принимавшие участие в соревнованиях, но и подарили ребятам девочка там сладкие новогодние подарки.

После матчей дети обычно не отпускала «соколов» и долго фотографировалась с игроками и брала автографы.

Второй тренер "Харьковских Соколов" Олег Манойленко пожелал всем юным игрокам успехов и здоровья и пригласил на январские домашние матчи команды

 

 

Источник:   БК Харьковские Соколы
 Тэги:  спорт, баскетбол, харьков, дети, профессия, турнир
 
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