«Харьковские Соколы» отмечали професиональный праздник в детском клубе «Junior» (ФОТО)

23.12.2019 13:53

21 декабря в международный день баскетбола и накануне рождественских праздников игроки «Харьковских Соколов» посетили матчи харьковского баскетбольного турнира Junior Cup

Игроки «Харьковских Соколов» посетили матчи харьковского баскетбольного турнира Junior Cup, в котором соревновались 4 команды: ДЮСШ 7 Junior, Junior 2008, Golden Birds и Quickly.

Игроки команды Суперлиги Игорь Бояркин, Александр Тарасенко, Зак Джексон и Карим Джамар не только поддержали все команды, принимавшие участие в соревнованиях, но и подарили ребятам девочка там сладкие новогодние подарки.

После матчей дети обычно не отпускала «соколов» и долго фотографировалась с игроками и брала автографы.

Второй тренер "Харьковских Соколов" Олег Манойленко пожелал всем юным игрокам успехов и здоровья и пригласил на январские домашние матчи команды