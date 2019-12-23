23.12.2019 16:01

Парк Горького приглашает харьковчан на гонки Санта-Клаусов

Ежегодная акция - гонки в костюмах Санта-Клаусов «Santas Fun Run 2019» - состоится 29 декабря в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.



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По словам организаторов, цель этого мероприятия – собрать средства для строительства в Харькове детской площадки для детей с особыми потребностями.

«Дети с особыми потребностями не имеют возможности играть вместе с другими детьми, но их сердца стремятся к вниманию и любви. Они мечтают общаться и играть с другими детьми, как равные», - отметили организаторы.



Для участия в гонках приглашаются все желающие – дети и взрослые, команды друзей и коллег, девушки на каблуках, мамы с колясками.

Участники за благотворительный взнос получат костюмы Санта-Клауса. После гонки состоится праздничный парад и награждение победителей. Каждый участник получит медаль и подарки.

Дистанция забега – 1 км. Ожидается, что в забеге примут участие около 300 человек.



Гонки начнутся на главной аллее парка, рядом со скульптурой белки.



Начало мероприятия - в 11:30.



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