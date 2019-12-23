23.12.2019 17:25

«Металлист 1925»: U-10 золото и серебро а U-13 в шаге от пьедестала (ФОТО)

Юные скауты Металлиста достойно завершили год и, в отличии от старших составов, заняли лидирующие места в своих возрастных группах.



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С 20-го по 22 декабря в Ковшаровке проходил всеукраинский турнир на призы ФК "Мечта UFC" среди игроков 2010-го г.р. Участие в турнире принимали 16 команд, среди которых две команды ДЮФСШ "Металлист 1925" под руководством Олега Сивухи, Олега Рати и Андрея Дуплия.



По итогам группового этапа обе команды "М1925" пробились в четвертьфинал, где победили вторую команду ХТЗ ( "Металлист 1925-1") и Северодонецке КДЮСШ ( "Металлист 1925-2"), а уже в полуфиналах первый состав "М1925" разгромил ХТЗ, а второй в напряженном поединке одолел хозяев соревнований - "Мечтаю UFC".



Таким образом, в финале встретились две команды нашего клуба, а победу праздновал "Металлист 1925-2" со счетом 2: 1.

Организаторы турнира отметили игроков "М1925". Так, Марк Деревянко стал лучшим голкипером турнира, Глеб Галушка - лучшим нападающим, Глеб Ратий - лучшим игроком соревнований.

Неделей ранее в той же Ковшаровке По итогам группового этапа вторые команды каждой возрастной категории "М1925" пробились в полуфинальных групп, в которых заняли вторые места. В поединке за бронзовые награды команды "Металлиста 1925" встречались между собой, а победу одержала команда U-9 со счетом 4: 0.

Богдан Свиридов ( "Металлист 1925" U-9) стал лучшим нападающим турнира, а Давид Калмыков ( "Металлист 1925" U-8) - лучшим игроком соревнований.

С 19-го по двадцать второе ноября в Днепре проходил турнир на призы ФК "Днепр" среди игроков 2007 года г.р. Всего за победу боролись 8 команд, среди них и команда ДЮФСШ "Металлист 1925" под руководством Андрея Коваля и Владислава Зайчука.

По итогам группового этапа, команда "Металлиста 1925" заняла второе место в своей группе, а уже сегодня в матче за "бронзовые" награды в сверхрезультативном поединке уступили "Черноморцу".