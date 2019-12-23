Футбол. В Харькове впервые пройдет женский Кубок Украины

Согласно решению Украинской ассоциации футбола, финальный поединок женского Кубка Украины сезона-2019/2020 пройдет в Харькове.
Рецепт сегодняшнего дня прост: не поддавайтесь вялости и апатии, через день-другой от нее не останется и следа, так что сегодня потратьте время с пользой, на самое важное.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью и утром небольшой дождь, днем без существенных осадков.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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давл.:
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