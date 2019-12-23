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23.12.2019  17:41   

Футбол. В Харькове впервые пройдет женский Кубок Украины

Согласно решению Украинской ассоциации футбола, финальный поединок женского Кубка Украины сезона-2019/2020 пройдет в Харькове.


//ffu.ua
Как сообщил сайт Украинской ассоциации футбола, Комитет женского футбола УАФ рассмотрел вопрос о месте проведения финального матча Кубка Украины-2019/2020 и поддержал предложение Харьковской областной ассоциации футбола (ХОАФ).
 
Таким образом, финал турнира состоится 23 мая 2020 в Харькове на стадионе «Солнечный».
 
Стадион построен в 2011 году и вмещает 5000 зрителей.
 
Харьков - шестой город, в котором будет проходить финал. В предыдущих розыгрышах обладатель трофея определялся в Киеве, Тернополе, Фастове, Сумах и Львове.
 
Напомним, что 18 декабря в Доме футбола состоялась жеребьевка  1/4 финала розыгрыша Кубка Украины-2019/2020.
 
Базовый день матчей - 18 марта 2020.
Источник:   Украинская ассоциация футбола
 Тэги:  футбол, женский кубок, харьков
 
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