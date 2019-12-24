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24.12.2019  08:48   

Харьковская шахматистка победила на Дефлимпиаде - 2019

С 12 по 21 декабря в итальянской Ломбардии прошли XIX зимние Дефлимпийские игры, на которых золотую медаль в шахматах завоевала харьковчанка.


// ХОГА
Харьковщину на Дефлимпиаде представляла только Елена Осипова, и она вернулась домой с золотой медалью.

В шахматах, которые впервые в истории были представлены на Дефлимпийских играх, состоялись командные соревнования и соревнования по блицу. И если в блице Алена остановилась в шаге от пьедестала, заняв пятое место, то в командных соревнованиях стала чемпионкой.

Женская сборная Украины, в составе которой выступала харьковчанка и еще пять спортсменок из разных областей, набрала 33 очка и заняла первое место. Украинки на полбалла опередили сборную России, которая стала второй. Третье место заняла сборная Польши.

«Мы много переживали, много работали ради этой победы, мы долго шли к этому, и вот теперь, не верится, что первое место - наше», - поделилась Алена Осипова во время торжественной встречи на Южном вокзале города Харьков с заместителем начальника Управления по делам молодежи и спорта Сергеем Христоевым и директором Коммунального учреждения «Харьковский региональный центр по физической культуре и спорту «Инваспорт» Дмитрием Малафием.

Всего на этих Дефлимпийских играх сборная Украины показала лучший результат за всю историю участия в зимних Дефлимпиадах. На ее счету - 4 золотые,4 серебряные, 3 бронзовые медали и второе место среди 34 стран-участниц по общему числу наград и третье - по «золоту».

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  шахматы, дефлимпиада, харьков
 
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