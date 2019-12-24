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24.12.2019  11:52   

Харьков все уверенней заявляет себя, как футбольная столица Украины

Финал Кубка Украины среди женских команд состоится в Харькове.


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Стало известно о том, где весной следующего года пройдут финальные соревнования по женскому футболу на Кубок Украины. Информацию об этом предоставили в украинской ассоциации футбола.

Сообщается, что в комитете женского футбола УАФ рассмотрели заявку Харьковской областной футбольной ассоциации и приняли решение поддержать предложение о проведении финала в Харькове. Матч пройдет 23-го мая 2020-го года на стадионе «Солнечный».

Таким образом, Харьков стал шестым населенным пунктом, принимающим финальную встречу женских команд Кубка Украины.

Известно, что «Солнечный» был построен 8 лет назад рассчитана на 5 000 зрителей.

В течение пяти сезонов (с августа 2012 года по июнь 2017 года) харьковский «Гелиос» проводил на стадионе домашние матчи чемпионата и кубка Украины. В сезоне 2017/18 «Солнечный» был запасным стадионом «Гелиоса».

В июне 2013 года «Солнечный» стал одним из стадионов, где прошел Международный турнир по регби памяти А. В. Мартиросяна.

В сезоне 2016/17 черниговская «Десна» также провела на стадионе «Солнечный» три домашних матча в чемпионате и одну игру в Кубке Украины.

9 июля 2017 года на стадионе «Солнечный» футбольный клуб «Металлист 1925» провел свою дебютную игру на профессиональном уровне. В августе этого же года команда сыграла еще 3 домашних матча на «Солнечном».

Заметно удачное совпадение в названиях стадиона и клуба, проводившего на нем домашние матчи (Гелиос — бог солнца в древнегреческой мифологии. Отсюда происходит прозвище игроков ФК «Гелиос» — солнечные). Но это на самом деле совпадение, так как стадион получил название «Солнечный» от одноимённого лагеря отдыха Южной железной дороги, на территории которого он построен.

Несколькими днями ранее в Доме футбола прошла жеребьевка четвертьфинала розыгрыша Кубка Украины. 

 Базовый день соревнований 18 марта. 1/2 финала запланирован на 17 апреля.

Источник:   женский ФК Жилстрой 1
 Тэги:  футбол, женский, харьков, турнир
 
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