Харьков все уверенней заявляет себя, как футбольная столица Украины

Финал Кубка Украины среди женских команд состоится в Харькове.
Стало известно о том, где весной следующего года пройдут финальные соревнования по женскому футболу на Кубок Украины. Информацию об этом предоставили в украинской ассоциации футбола.
Сообщается, что в комитете женского футбола УАФ рассмотрели заявку Харьковской областной футбольной ассоциации и приняли решение поддержать предложение о проведении финала в Харькове. Матч пройдет 23-го мая 2020-го года на стадионе «Солнечный».
Таким образом, Харьков стал шестым населенным пунктом, принимающим финальную встречу женских команд Кубка Украины.
Известно, что «Солнечный» был построен 8 лет назад рассчитана на 5 000 зрителей.
В течение пяти сезонов (с августа 2012 года по июнь 2017 года) харьковский «Гелиос» проводил на стадионе домашние матчи чемпионата и кубка Украины. В сезоне 2017/18 «Солнечный» был запасным стадионом «Гелиоса».
В июне 2013 года «Солнечный» стал одним из стадионов, где прошел Международный турнир по регби памяти А. В. Мартиросяна.
В сезоне 2016/17 черниговская «Десна» также провела на стадионе «Солнечный» три домашних матча в чемпионате и одну игру в Кубке Украины.
9 июля 2017 года на стадионе «Солнечный» футбольный клуб «Металлист 1925» провел свою дебютную игру на профессиональном уровне. В августе этого же года команда сыграла еще 3 домашних матча на «Солнечном».
Заметно удачное совпадение в названиях стадиона и клуба, проводившего на нем домашние матчи (Гелиос — бог солнца в древнегреческой мифологии. Отсюда происходит прозвище игроков ФК «Гелиос» — солнечные). Но это на самом деле совпадение, так как стадион получил название «Солнечный» от одноимённого лагеря отдыха Южной железной дороги, на территории которого он построен.
Несколькими днями ранее в Доме футбола прошла жеребьевка четвертьфинала розыгрыша Кубка Украины.
Базовый день соревнований 18 марта. 1/2 финала запланирован на 17 апреля.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью и утром небольшой дождь, днем без существенных осадков.
У католиков сегодня Сочельник – день накануне праздника Рождества Христова. Название «сочельник» происходит, как полагают, от слова «сочиво» – это особая зерновая каша, обычно с медом и фруктами.
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