Харьковские бадминтонисты отличились медалями в Турции

С 19 по 22 декабря 2019 в турецкой Анкаре состоялся этап Кубка Европы по бадминтону уровня «InternationalSeries», на котором харьковчане получили две бронзовые награды.
В число призеров они попали в парной мужской и смешанной категориях. У обоих на пьедестал почета поднимался Михаил Махновский. В мужской парной категории вместе с Геннадием Натаров стартовали с победы над соперниками из Турции, затем одолели дуэт из Узбекистана, но в полуфинале уступили со счетом 15:21, 10:21 датчанам Миккели Стофферсену и Мэдс Вестергаарда. В итоге Михаил и Геннадий заняли третье место, а их соперники победили в финале и стали обладателями золотой медали.
В смешанной парной категории Михаил Махновський и Анастасия Прозорова обыграли два турецких дуэты, но перед полуфинальной игрой против датчан, харьковчане снялись с соревнований и стали, таким образом, бронзовыми призерами.
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