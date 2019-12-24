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24.12.2019  16:56   

Харьковские боксеры - среди лучших на молодежном чемпионате Украины

С 17 по 21 декабря 2019 в Броварах, Киевская область, состоялся чемпионат Украины по боксу среди мужчин и женщин до 22 лет, на котором сборная Харьковской области получила 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.


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На молодежном чемпионате страны харьковские боксеры отличились как среди мужчин так и среди женщин.

В весовой категории до 52 кг среди мужчин чемпионом стал Павел Коваленко. Он успешно провел три поединка, в том числе финальный, в котором одноголосым решением судей 5: 0 победил местного боксера Павла Павлова.

В этой где весовой категории бронзовым призером стал еще один харьковчанин Даниил Катехин. В полуфинале он уступил 2: 3 Павлову.

Еще одну золотую медаль Харьковщине принес Богдан Толмачев. На пути к финалу в весовой категории до 75 кг он победил трех соперников, а в поединке за «золото» области Ивана Папакина из Броваров. Бой завершился во втором раунде, из-за рассечения на лице Папакина.

В свою очередь Дмитрий Галаган стал бронзовым призером в весе до 91 кг.

В соревнованиях среди женщин Елена Иванисов в финале весовой категории до 51 кг уступила 0: 5 Ольге Шалимов из Запорожья, и стала серебряным призером.

В общекомандном зачете мужская сборная Харьковской области заняла третье место после сборных Киевской области и Киева, а женская сборная - девятое. Победили среди женщин в командном зачете киевлянки.

Данный чемпионат стал отборочным на молодежное Евро, которое состоится в апреле следующего года.

Источник:   Управление по делам молодежи и спорта ХОГА
 Тэги:  бокс, харьков, турнир, рейтинг
 
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