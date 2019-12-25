25.12.2019 13:24

Харьковчанин - лучший вратарь недели в украинской хоккейной лиге (ВИДЕО)

Голкипер МХК «Динамо» Михаил Шевчук стал лучшим вратарем минувшей недели в Украинской хоккейной лиге, сообщает официальный сайт чемпионата.



://dynamo.kharkiv.ua/

Голкипер МХК “Динамо” Михаил Шевчук стал лучшим вратарем минувшей недели в Украинской хоккейной лиге, сообщает официальный сайт чемпионата.

Украинская хоккейная лига и ТМ «Parimatch» продолжают отмечать лучших хоккеистов минувшей игровой недели чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч, которые в течении предыдущих семи дней проявили себя с наилучшей стороны, показали свои самые сильные игровые качества и стали залогом побед своих команд в минувших матчах.

Первой звездой минувшей игровой недели стал голкипер МХК «Динамо» Михаил Шевчук. На льду голкипер провел 2 матча против «Белого Барса» и «Ледяных Волков», отбив 49 и 47 бросков соответственно и пропустив в общей сложности 5 шайб.

Стоит отметить, что именно уверенная игра Михаила Шевчука в своих воротах позволила харьковчанам минимально обыграть «Ледяных Волков» и добыть первую победу в текущем розыгрыше УХЛ-Пари-Матч, прервав 19-матчевую серию поражений.