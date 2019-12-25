Харьковчанин - лучший вратарь недели в украинской хоккейной лиге (ВИДЕО)

Голкипер МХК «Динамо» Михаил Шевчук стал лучшим вратарем минувшей недели в Украинской хоккейной лиге, сообщает официальный сайт чемпионата.
Голкипер МХК “Динамо” Михаил Шевчук стал лучшим вратарем минувшей недели в Украинской хоккейной лиге, сообщает официальный сайт чемпионата.
Украинская хоккейная лига и ТМ «Parimatch» продолжают отмечать лучших хоккеистов минувшей игровой недели чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч, которые в течении предыдущих семи дней проявили себя с наилучшей стороны, показали свои самые сильные игровые качества и стали залогом побед своих команд в минувших матчах.
Первой звездой минувшей игровой недели стал голкипер МХК «Динамо» Михаил Шевчук. На льду голкипер провел 2 матча против «Белого Барса» и «Ледяных Волков», отбив 49 и 47 бросков соответственно и пропустив в общей сложности 5 шайб.
Стоит отметить, что именно уверенная игра Михаила Шевчука в своих воротах позволила харьковчанам минимально обыграть «Ледяных Волков» и добыть первую победу в текущем розыгрыше УХЛ-Пари-Матч, прервав 19-матчевую серию поражений.
Отличное время для принятия любых решений, в том числе и самых непростых. День открывает вам все возможности для того, чтобы добиться успеха.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночной дождь утром должен ослабнуть. В середине дня существенных осадков не предвидится, а ближе к вечеру они возобновятся.
С 2017 года католическое Рождество – официальный выходной в Украине.
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