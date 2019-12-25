25.12.2019 14:04

Харьковское Динамо уступило Донбасу в домашнем поединке

24 декабря, в рамках 23 тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч встречались МХК Динамо и ХК Донбасс.



://dynamo.kharkiv.ua/

Дончане начали матч с места в карьер, забросив первую шайбу уже на второй минуте встречи – после классного пасса от Кирилла Бондаренко голкипера харьковчан прошил Евгений Никифоров. Но “динамовцам” благодаря точному броску Михаила Геворкяна удалось впервые в сезоне отличится в донецких воротах и сравнить счёт на табло.

Однако, равным счёт оставался недолго – спустя пять минут в харьковских воротах по очереди расписалась Олег Шишлянников, Дмитрий Игнатенко и Владислав Гончаров.



Второй период был менее результативным, однако менее зрелищным от этого не стал. Очень уверенную игру в воротах показал голкипер харьковчан Михаил Шевчук, позволив отличиться «Донбассу» только один раз. Этот результативный бросок на свой счёт записал Виталий Карамнов.

Заключительный отрезок встречи прошёл по сценарию первого периода – дончане больше атаковали, а “динамовцы” были вынуждены обороняться. Таким образом за последние 20 минут встречи донецкие хоккеисты еще трижды отличились в воротах МХК «Динамо» и установили окончательный счёт 1:9 на табло.

Отметим, что дублями в этом матче отметились Олег Шишлянников и Виталий Карамнов, а «Донбасс» заработал 3 очка и с 46 баллами продолжает догонять «Кременчук», который идет на первом месте.