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25.12.2019  15:45   

Харьковчане привезли из Катара награды высшей пробы

На международном рейтинговом турнире, который состоялся в Дохе, харьковские тяжелоатлеты заняли первое и второе места


://dmskh.gov.ua

По данным ОГА, Ирина Деха доминировала в весовой категории до 76 кг. В сумме двоеборья она подняла вес 247 кг и уверенно заняла первое место. Результат шведки Патриции Штрениус харьковчанка превзошла на 17 кг. Кроме того, результаты Дехы в рывке - 112 кг, и в толчке - 135 кг также потянули на "малые" золотые медали.

Еще одна харьковчанка Камила Конотоп в весе до 55 кг подняла в сумме двоеборья 202 кг и заняла второе место. В рывке Конотоп победила, а в толчке заработала "малую" серебряную медаль.

В ОГА добавили, что этот турнир был рейтинговым к Олимпийским играм 2020 года. Впереди еще два аналогичных турниры и чемпионат Европы, где можно будет пополнить свой рейтинг важными очками. Окончательные результаты олимпийского отбора в тяжелой атлетике будут известны в апреле следующего года.

Источник:   Управление по делам молодежи и спорта ХОГА
 Тэги:  золото, атлетика, харьков, штанг
 
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