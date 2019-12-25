Харьковчане привезли из Катара награды высшей пробы

На международном рейтинговом турнире, который состоялся в Дохе, харьковские тяжелоатлеты заняли первое и второе места
По данным ОГА, Ирина Деха доминировала в весовой категории до 76 кг. В сумме двоеборья она подняла вес 247 кг и уверенно заняла первое место. Результат шведки Патриции Штрениус харьковчанка превзошла на 17 кг. Кроме того, результаты Дехы в рывке - 112 кг, и в толчке - 135 кг также потянули на "малые" золотые медали.
Еще одна харьковчанка Камила Конотоп в весе до 55 кг подняла в сумме двоеборья 202 кг и заняла второе место. В рывке Конотоп победила, а в толчке заработала "малую" серебряную медаль.
В ОГА добавили, что этот турнир был рейтинговым к Олимпийским играм 2020 года. Впереди еще два аналогичных турниры и чемпионат Европы, где можно будет пополнить свой рейтинг важными очками. Окончательные результаты олимпийского отбора в тяжелой атлетике будут известны в апреле следующего года.
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