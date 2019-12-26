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26.12.2019  16:57   

Автоспорт. Харьковчане - чемпионы Украины

Победителя из Первой столицы - спортклуб «Лидер» - чествовали в Киеве.


//city.kharkov.ua
Торжественная церемония награждения победителей чемпионатов и Кубков Украины по автомобильному спорту в командных и в личных зачетах состоялась в Киеве.
В мероприятии приняли участие сильнейшие автогонщики страны, ветераны автоспорта, организаторы соревнований.
 
Харьков представляла команда спортивного клуба «Лидер», которая в 2019 году стала пятикратным чемпионом Украины по автомобильному спорту (картинг). Гонщики «Лидера» также успешно представляли Украину на международных соревнованиях в Италии, Польше, Австрии, Чехии.
 
Всего по итогам сезона было награждено около 300 победителей и призеров в разных дисциплинах и номинациях.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  автоспорт, чемпион, харьков
 
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