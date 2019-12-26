26.12.2019 16:57

Автоспорт. Харьковчане - чемпионы Украины

Победителя из Первой столицы - спортклуб «Лидер» - чествовали в Киеве.



//city.kharkov.ua

Торжественная церемония награждения победителей чемпионатов и Кубков Украины по автомобильному спорту в командных и в личных зачетах состоялась в Киеве.

В мероприятии приняли участие сильнейшие автогонщики страны, ветераны автоспорта, организаторы соревнований.

Харьков представляла команда спортивного клуба «Лидер», которая в 2019 году стала пятикратным чемпионом Украины по автомобильному спорту (картинг). Гонщики «Лидера» также успешно представляли Украину на международных соревнованиях в Италии, Польше, Австрии, Чехии.

Всего по итогам сезона было награждено около 300 победителей и призеров в разных дисциплинах и номинациях.