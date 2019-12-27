27.12.2019 12:21

Харьковские картингисты - пятикратные чемпионы Украины (ОБНОВЛЕНО)

В Киеве состоялась торжественная церемония награждения победителей чемпионатов и Кубков Украины по автомобильному спорту в командных и в личных зачетах.



://dmskh.gov.ua

По итогам сезона победу в картинге получили харьковчане с СК «Лидер».

На церемонии награждения, которую проводила Федерация Автомобильного спорта Украины, собрались сильнейшие автогонщики страны, ветераны автоспорта, организаторы соревнований, представители команд. В ходе мероприятия были награждены около 300 победителей в различных дисциплинах и номинациях по итогам спортивного сезона 2019 года.

Харьковскую область традиционно представила команда спортивного клуба «Лидер», которая на протяжении многих лет является победительницей чемпионатов Украины по автомобильному спорту картинг. Этот год не стал исключением - команда «Лидер» вновь стала чемпионом в многоэтапном чемпионате страны и чемпионом в зачете международных классов машин.

В составе команды в самом скоростном международном классе машин KZ-2 выступали мастер спорта Александр Дерюга, который по сумме очков на четвертом этапе досрочно стал чемпионом Украины, мастер спорта Илья Телюк, который занял пятое место, кандидат в мастера спорта Андрей Одинец, который занял седьмое место и третье место в Кубке Украины. В классе «безкоробка юниор» выступали - кандидат в мастера спорта Алексей Телюк, который занял второе место, и кандидат в мастера спорта Никита Фурнике, который стал третьим.

Спортивный сезон 2019 был очень насыщенным и нелегким, как для спортсменов, механиков, так и тренерского состава. Гонщики «Лидера» также представили Украину на международных соревнованиях в Италии, Польши, Австрии, Чехии, где показали очень хорошие результаты.

«В Украине гонщики« Лидера »добились многого, и как результат является пятикратным чемпионом страны. Далеко не все команды могут этого добиться, даже те, у которых есть свои картодрома, или находятся рядом, и у них нет проблем с проведением тренировок и как следствие налаживание техники. Результаты показывают динамику развития - пятый год подряд команда «Лидер» становится чемпионами Украины », - прокомментировал победу президент спортивного клуба« Лидер »Матвей Бернанке -« Борьба на таком высоком уровне позволила команде получить опыт и умение превосходить самих сильных соперников. Очень высоких результатов добиваются молодые пилоты, воспитанники Детской академии картинга и школы картинга «Лидер», в которой обучение начинается с четырех лет. Юные пилоты получают бесценный опыт от опытных тренеров команды и от старших пилотов, которые прошли своеобразное крещение. Это позволяет им прогрессировать и показывать еще лучшие результаты в дальнейшем. Команда много лет представляет Харьков и Харьковскую область на чемпионатах страны и на международных соревнованиях и чувствует серьезную ответственность за имидж своего города и области ».

Поздравляем СК «Лидер» - президента клуба Матфея Баранника, вице-президента Игоря Баранника, представителя команды Александра Ткаченко, тренеров Валерия ТЕЛЮК, Геннадия Дищука, Валерия Дерюга, а также спортсменов Александра Дерюга, Илью ТЕЛЮК, Алексея ТЕЛЮК, Никиту Фурниката Андрея Единицу с очередной победой в чемпионате Украины! Желаем команде новых побед и в спортивном сезоне 2020!