Денис Вороновский признан лучшим тхэквондистом Украины в 2019 году

27.12.2019 14:07

Харьковчанин в этом году стал бронзовым призером на Всемирной универсиаде и завоевал «бронзу» экстрачемпионата Европы по тхэквондо.

Лучшей спортсменкой года признана киевлянка Ирина Ромолданова. Ее наставник Олег Нам стал лучшим тренером года в украинском тхэквондо.

Федерация тхэквондо ВТФ Украины подвела итоги года Всеукраинским турниром «Дети Украины», который вместе с командным чемпионатом страны и Кубками Украины по пумсе и среди ветеранов состоялись в Харьковском дворце спорта «Локомотив».

Участие в соревнованиях приняли около 800 спортсменов из 17 областей страны и Киева.

По итогам командного чемпионата Украины харьковские спортсмены победили в соревнованиях среди мужчин и женщин, а также юниоров и юниорок. Кроме того, на их счету - 1 серебряная и 2 бронзовые награды.

Среди мужчин чемпионом стала команда «Харьковская область-1». В ее состав вошли: Котяш Василий, Панченко Артур, Чеша Влас, Кулида Артур, Мазур Никита, Кулик Илья, Манюхин Даниил и Ищенко Алексей.

Второе место среди мужчин - у команды «Харьковская область-2»: Гамидов Эльвин, Функендорф Владислав, Заднипряный Ярослав, Плиско Станислав, Вороновский Денис, Косенко Богдан, Черный Ярослав, Игнатий Даниил.

Кроме того, в соревнованиях среди мужчин еще одна харьковская команда разделила третье место с командой Ровенской области. В состав «Харьковской области-3» попали: Чугай Александр, Хут Алан, Светличный Алексей, Жупийов Никита, Кириленко Дмитрий и Фалько Роман.

Команда «Харьковская область-1» победила и среди женщин. В составе команды выступали: Таратута Елизавета, Процвитаева Ольга, Дымшакова Анастасия, Давиденко Елена, Витренко Анна, Лючкова Елизавета и Янчукова Евгения.

В этой категории бронзовыми призерами стали тхэквондистки из команды «Харьковская область-2»: Муслюмова Сабина, Дымовая Дарья и Смирнова Валерия.

Среди юниоров чемпионом стала команда «Харьковская область-1»: Котеликов Алексей, Гайдар Артем, Кравченко Александр, Кучеренко Евгений, Литовченко Никита и Чернов Денис.

Среди юниорок золотые медали также завоевала команда «Харьковская область-1». В ее состав вошли: Ткаченко Татьяна, Бригида Эрика, Цыганкова Екатерина, Бондарь Наталья и Довалентинова Арина.

На юбилейном 20-м по счету Всеукраинском турнире «Дети Украины», борьбу за медали которого вели юные спортсмены в пяти возрастных категориях, тхэквондисты Харьковской области совместными усилиями завоевали 27 золотых, 28 серебряных и 47 бронзовых наград.

В общекомандном зачете «Дети Украины - 2019» в разделе «керуги» (поединки) победу завоевали воспитанники харьковской КДЮСШ №2, на счету которых было 11 золотых, 10 серебряных и 14 бронзовых медалей, а второе место заняла харьковская КДЮСШ № 8 (6 золотых, 3 серебряные и 10 бронзовых). Третье место досталось команде из Донецкой области.