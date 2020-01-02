02.01.2020 09:12

Шахматы. В Харькове прошел традиционный новогодний детский турнир (ВИДЕО)

Состязания прошли в клубе «Пешка» областной федерации шахмат.



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Соревнования дали возможность некоторым участникам получить юношеский разряд.

Редко можно увидеть большое скопление детей, которые играют в шахматы, говорят родители участников турнира, в котором принимают участие дети от шести лет и старше. В этот раз дети завоевывали для себя первый юношеский разряд.

В турнире принимают участие около 200 ребят разного возраста.

Для того, чтобы получить детям первый юношеский нужно набрать пять с половиной очков, то есть не менее пяти побед.

Тренеры вместе с родителями – как группа поддержки. На сегодня, говорят, шахматы непопулярный вид спорта, однако, крайне необходим для развития ребенка.

"Это своеобразное общение, ребенку нужна игра. Еще – артистизм, они все как в театре. Кроме мыслительных вещей – поведение в обществе, они учатся друг у друга, – рассказывает тренер Михаил Ежов.

Тренеры говорят, что с таких небольших турниров начинается иногда путь больших гроссмейстеров.

Метр харьковской школы шахмат, арбитр состязаний Лидия Саханович привела к чемпионству Европы и мира не одного шахматиста, уверена, что каждый ребенок уникален: "Практика – прежде всего, теория – одна треть только, остальное – практика. Шахматы дают все – выдержку, волю к победе и заряжают держать информацию очень долго, это говорит об умственном развитии.

В завершение турнира победители получили удостоверения первого юношеского разряда, а все остальные – утешительные призы в виде сладостей и дипломов.