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02.01.2020  09:12   

Шахматы. В Харькове прошел традиционный новогодний детский турнир (ВИДЕО)

Состязания прошли в клубе «Пешка» областной федерации шахмат.


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Соревнования дали возможность некоторым участникам получить юношеский разряд.
 
Редко можно увидеть большое скопление детей, которые играют в шахматы, говорят родители участников турнира, в котором принимают участие дети от шести лет и старше. В этот раз дети завоевывали для себя первый юношеский разряд.
 
В турнире принимают участие около 200 ребят разного возраста.
 
Для того, чтобы получить детям первый юношеский нужно набрать пять с половиной очков, то есть не менее пяти побед.
 
Тренеры вместе с родителями – как группа поддержки. На сегодня, говорят, шахматы непопулярный вид спорта, однако, крайне необходим для развития ребенка.
 
"Это своеобразное общение, ребенку нужна игра. Еще – артистизм, они все как в театре. Кроме мыслительных вещей – поведение в обществе, они учатся друг у друга, – рассказывает тренер Михаил Ежов.
 
Тренеры говорят, что с таких небольших турниров начинается иногда путь больших гроссмейстеров.
 
Метр харьковской школы шахмат, арбитр состязаний Лидия Саханович привела к чемпионству Европы и мира не одного шахматиста, уверена, что каждый ребенок уникален: "Практика – прежде всего, теория – одна треть только, остальное – практика. Шахматы дают все – выдержку, волю к победе и заряжают держать информацию очень долго, это говорит об умственном развитии.
 
В завершение турнира победители получили удостоверения первого юношеского разряда, а все остальные – утешительные призы в виде сладостей и дипломов.
Источник:   Вечерний Харьков
 Тэги:  шахматы, новый год, харьков
 
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