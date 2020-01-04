04.01.2020 12:02

Определены лучшие харьковские спортсмены и тренеры по итогам 2019

Комиссия при Управлении по делам молодежи и спорта облгосадминистрации рассмотрела и утвердила списки лучших спортсменов и тренеров Харьковской области за 2019 год.



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10 ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ 2019 ГОДА (олимпийские виды спорта)

Лучший спортсмен года - Роман Свичкар, фехтование, Заслуженный мастер спорта Украины, Вооруженные силы Украины, серебряный призер чемпионата мира

2. Анастасия Савчук, Марта ФЕДИНА - плавание синхронное, Заслуженный мастер спорта Украины, физкультурно-спортивное общество «Динамо» Украины, многократный призер чемпионата мира

3. Семен Новиков - борьба греко-римская, Мастер спорта Украины, Вооруженные силы Украины, победитель чемпионата мира среди взрослых до 23 лет

4. Ирина Деха - тяжелая атлетика, мастер спорта Украины международного класса, физкультурно-спортивное общество «Динамо» Украины, чемпионка Европы (до 23 лет)

5. Николай БУЦЕНКО бокс, Заслуженный мастер спорта Украины, физкультурно-спортивное общество «Колос», серебряный призер ІІ Европейских игр

6. Богдан Бондаренко - легкая атлетика, Заслуженный мастер спорта Украины, физкультурно-спортивное общество «Динамо» Украины, бронзовый призер ІІ Европейских игр

7. Марина КИЛИПКО - легкая атлетика, Заслуженный мастер спорта Украины, физкультурно-спортивное общество «Динамо» Украины, серебряный призер командного чемпионата Европы

8. Камила КОНОТОП - тяжелая атлетика, мастер спорта Украины международного класса, физкультурно-спортивное общество «Динамо» Украины, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров, победительница и призер чемпионата Европы среди юниоров

9. Виктор Рубан - стрельба из лука, заслуженный мастер спорта Украины, физкультурно-спортивное общество «Динамо» Украины, серебряный призер чемпионата Европы (в помещении)



10 ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ 2019 ГОДА (олимпийские виды спорта)

Лучший тренер года - Светлана Саидов, плавание синхронное, Заслуженный тренер Украины, за подготовку спортсменок Харьковщины - многократных призеров чемпионата мира

2. Ирина ОДОКИЕНКО - фехтование, Заслуженный тренер Украины, тренер-преподаватель Школы высшего спортивного мастерства, подготовила серебряного призера чемпионата мира Свичкар Р.

3. Юрий Тимченко - борьба греко-римская, Заслуженный тренер Украины, тренер-преподаватель Школы высшего спортивного мастерства, подготовил победителя чемпионата мира среди взрослых до 23 лет Новикова С.

4. Валерия Меженину - плавание синхронное, Заслуженный тренер Украины, тренер-преподаватель Школы высшего спортивного мастерства, подготовила бронзовых призеров чемпионата мира Шинкаренко А. и Резник К.

5. Евгений ШИЛОВ - тяжелая атлетика, Заслуженный тренер Украины, учитель по спорту Харьковского областного высшего училища физической культуры и спорта, подготовил чемпионку Европы (до 23 лет) Деху И.

6. Валерий Даниленко - бокс, Заслуженный тренер Украины, тренер-преподаватель Школы высшего спортивного мастерства, подготовил серебряного призера ІІ Европейских игр Буценко М.

7. Виктор БОНДАРЕНКО - легкая атлетика, Заслуженный тренер Украины, тренер-преподаватель Школы высшего спортивного мастерства по легкой атлетике, подготовил бронзового призера ІІ Европейских игр

8. Виктор Шевцов - легкая атлетика, Заслуженный тренер Украины, тренер-преподаватель Школы высшего спортивного мастерства по легкой атлетике, подготовил серебряного призера чемпионата Европы

9. Вилер НИКУЛИН - тяжелая атлетика, Заслуженный тренер Украины, учитель по спорту КУ «Харьковский профессиональный колледж спортивного профиля» ХОР, подготовил бронзового призера чемпионата мира среди юниоров, победительница и призер чемпионата Европы среди юниоров

10. Людмила ПРОКОПЕНКО - стрельба из лука, заслуженный тренер Украины, КЗ «Харьковская городская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по стрельбе из лука« Коммунар », серебряный подготовила призера чемпионата Европы (в помещении)

5 ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ 2019 ГОДА (неолимпийских видах спорта)

1. Наталья Жаркова - подводный спорт, Заслуженный мастер спорта Украины, победительница и многократный призер чемпионата мира

2. Ата АТДАЕВ - смешанные единоборства ММА Мастер спорта Украины международного класса, победитель чемпионата мира и Европы

3. Юлия Макаренкова - шашки, Заслуженный мастер спорта Украины, физкультурно-спортивное общество «Динамо» Украины, победительница чемпионатов мира и Европы

4. Екатерина СВЕКОЛЬНИКОВА - казацкий поединок, Мастер спорта Украины международного класса, физкультурно-спортивное общество «Динамо» Украины, чемпионка мира

5. Игорь Христосова - кикбоксинг ИСКА Мастер спорта Украины международного класса, физкультурно-спортивное общество «Динамо» Украины, победитель и двукратный призер чемпионата мира

5 ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ 2019 ГОДА (неолимпийских видах спорта)

1. Андрей Ляшенко - подводный спорт, Заслуженный тренер Украины, подготовил победительницу и многократную призера чемпионата мира Жаркову Н.

2. Антон Бланк - смешанные единоборства ММА, подготовил победителя чемпионата мира и Европы Атдаева А.

3. Валерий Шалимов - шашки, физкультурно-спортивное общество «Динамо» Украины, подготовил победительницу чемпионатов мира и Европы Макаренков Ю.

4. Геннадий Василенко - казацкий поединок, Заслуженный тренер Украины, физкультурно-спортивное общество «Динамо» Украины, подготовил чемпионку мира, Свекольникову К.

5. Александр Романенко - кикбоксинг ИСКА, физкультурно-спортивное общество «Динамо» Украины, подготовил победителя и двукратного призера чемпионата мира Христосова И.

3 ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 2019 ГОДА

1. Алена ОСИПОВА - шахматы, Мастер спорта Украины, победительница Дефлимпийских игр

2. Максим Крипака - плавание, Заслуженный мастер спорта Украины, многократный победитель чемпионата мира

3. Оксана Шишкова - лыжные гонки, биатлон, Заслуженный мастер спорта Украины, победительница и многократный призер чемпионата мира



3 лучших тренеров 2019 ГОДА, работающих со спортсменами с ограниченными физическими возможностями

1. Василий Кеке - плавание, Заслуженный тренер Украины, тренер-преподаватель Харьковского регионального центра «Инваспорт», пидготувавp многократного победителя чемпионата мира Крипака М.

2. Валерий КАЗАКОВ - лыжные гонки, биатлон, Заслуженный тренер Украины, тренер-преподаватель Харьковского регионального центра «Инваспорт», подготовил победительницу и многократную призера чемпионата мира Шишкову А.

3. Сергей Петрищев - лыжные гонки, биатлон, Заслуженный тренер Украины, тренер-преподаватель Харьковского регионального центра «Инваспорт», подготовил победительницу и бронзового призера зимних Паралимпийских игр Ляшенко Л.