Рождественское золото юных харьковчан

С 3-го по 5 января во Полтаве проходил «Рождественский турнир» среди игроков 2010-го г.р., в котором уверенно победили представители харьковской школы футбола.
Участие в турнире принимали девять команд, среди которых два коллектива ДЮФСШ "Металлист 1925" под руководством Олега Сивухи, Олега Рати и Андрея Дуплия.
По итогам группового этапа первая команда "М1925" заняла третье место в своей группе, а в матче за пятое место уступила полтавской "молодые".
А вот второй состав "М1925" в группе победил во всех матчах, а в полуфинале в серии пенальти одолел первую команду "Ворсклы". В финале юные харьковчане были сильнее ДЮСШ из Новых Санжар Полтавской области - 7: 2.
Организаторы турнира отметили игроков "М1925".
Так, Влад Явтушенко стал лучшим голкипером турнира, Дмитрий Галков - лучшим защитником, Глеб Ратий - лучшим бомбардиром и Тимофей Томилин - лучшим игроком команды.
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