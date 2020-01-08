Главная Новости Спорт Из-за аномальных пожаров с 20 января власти Австралии будут прятать харьковчанку на закрытых кортах
08.01.2020  12:15   

Из-за аномальных пожаров с 20 января власти Австралии будут прятать харьковчанку на закрытых кортах

Пять украинских теннисисток, в числе которых титулованная харьковчанка Свитолина, будут выступать в основной сетке Australian Open-2020 - события в мировом теннисе, которого не отменить даже глобальная катастрофа на континенте и большая вероятность «черного понедельника».


// facebook
Непосредственно по рейтингу пробились Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Екатерина Козлова. Екатерина Бондаренко воспользовалась защищенным рейтингом и тоже оказалась в этом списке.
Еще одна украинка Катарина Завацкая находится в альтернативном списке на попадание в основу. 
Действующей победительницей турнира является японка Наоми Осака.
Первый Большой шлем нового сезона, Australian Open-2020, состоится в Мельбурне в период с 20 января по 2 февраля. Есть вероятность, что из-за пожаров в Австралии игры состоятся на трех кортах с выдвижной крышей и на восьми закрытых кортах.
 
Сезон повышенной пожарной опасности в Австралии длится с декабря по март. На эти месяцы (в основном на февраль) пришлись и самые мощные пожары за последние 170 лет: Черная пятница 1851-го и 1939 года, Пепельная среда 1983-го и Черная суббота 2009-го.  Теперь ожидают «черный понедельник»
 
С 1851 года в результате лесных пожаров в Австралии погибли более 800 человек, около 200 из них – в 2009-м. 
В 2019 году сезон пожаров начался раньше обычного – отдельные возгорания фиксировались с сентября. Распространению огня способствовали засуха (2019 год стал самым засушливым в Австралии за 119 лет метеонаблюдений), сильный ветер и рекордная жара (4 января в районе Сиднея температура поднималась до отметки +48,9 ºС). Кроме того, причиной некоторых возгораний стали искры от высоковольтных линий электропередач и неосторожное обращение с огнем: окурки и непотушенные костры. 

По состоянию на 6 января только в Новом Южном Уэльсе выгорела территория площадью около 5 млн га (что почти в 2 раза превышает площадь Харьковской области), а общая площадь пострадавших от пожаров регионов составила более 8,4 млн га.

Тэги:  пожары, аномалия, австралия, харьков, теннис, турнир, свитолина
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
22.06 Криминал и происшествия Спасатели ликвидировали 20 пожаров сухостоя и мусора (ФОТО) 15.06 Криминал и происшествия Харьковские спасатели настроились на усиленную работу 07.04 Криминал и происшествия 300 возгораний за неделю: пожарные призывают людей быть в адеквате
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 