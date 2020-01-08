08.01.2020 12:15

Из-за аномальных пожаров с 20 января власти Австралии будут прятать харьковчанку на закрытых кортах

Пять украинских теннисисток, в числе которых титулованная харьковчанка Свитолина, будут выступать в основной сетке Australian Open-2020 - события в мировом теннисе, которого не отменить даже глобальная катастрофа на континенте и большая вероятность «черного понедельника».



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Непосредственно по рейтингу пробились Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Екатерина Козлова. Екатерина Бондаренко воспользовалась защищенным рейтингом и тоже оказалась в этом списке.

Еще одна украинка Катарина Завацкая находится в альтернативном списке на попадание в основу.

Действующей победительницей турнира является японка Наоми Осака.

Первый Большой шлем нового сезона, Australian Open-2020, состоится в Мельбурне в период с 20 января по 2 февраля. Есть вероятность, что из-за пожаров в Австралии игры состоятся на трех кортах с выдвижной крышей и на восьми закрытых кортах. Сезон повышенной пожарной опасности в Австралии длится с декабря по март. На эти месяцы (в основном на февраль) пришлись и самые мощные пожары за последние 170 лет: Черная пятница 1851-го и 1939 года, Пепельная среда 1983-го и Черная суббота 2009-го. Теперь ожидают «черный понедельник» С 1851 года в результате лесных пожаров в Австралии погибли более 800 человек, около 200 из них – в 2009-м.

В 2019 году сезон пожаров начался раньше обычного – отдельные возгорания фиксировались с сентября. Распространению огня способствовали засуха (2019 год стал самым засушливым в Австралии за 119 лет метеонаблюдений), сильный ветер и рекордная жара (4 января в районе Сиднея температура поднималась до отметки +48,9 ºС). Кроме того, причиной некоторых возгораний стали искры от высоковольтных линий электропередач и неосторожное обращение с огнем: окурки и непотушенные костры.

По состоянию на 6 января только в Новом Южном Уэльсе выгорела территория площадью около 5 млн га (что почти в 2 раза превышает площадь Харьковской области), а общая площадь пострадавших от пожаров регионов составила более 8,4 млн га.