На Олимпийские игры в Швейцарию отправились юные харьковчане

Юношеские соревнования стартуют 9 января в швейцарской Лозанне.
Украинцы будут представлены в 12-ти из 16-ти возможных видов спорта. Среди них также - лыжное двоеборье, хоккей 3х3, санный спорт, прыжки на лыжах, скелетон, фристайл, горнолыжный спорт, лыжные гонки и сноубординг.
Всего в Играх примут участие 1880 спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет.
Первыми в борьбу за медали вступят биатлонисты и фигуристы.
Продлится Олимпиада до 22 января.
В Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА напоминают, что с прошлых зимних Олимпийских игр, которые в 2016 году состоялись в норвежском Лиллехаммере, харьковские спортсмены, к сожалению, вернулись без медалей. А с первых зимних Игр, которые в 2012 году принимал австрийский Инсбрук, они привезли две серебряные награды. Призерам стали фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин, а также Мария Долгополова - в командных соревнованиях по шорт-треку.
Стоит только захотеть – и вам окажутся по плечу любые достижения! Так что если вы затеваете большое дело, попробуйте найти в нем реальный интерес. Если получится, успех вам обеспечен!
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью без осадков. Днем пойдет снег, который к вечеру должен ослабнуть. На дорогах местами гололедица.
В этот день традиционно ходили в гости к повитухам. Им приносили различные угощения: пироги, блины; вручали подарки.
влажн.:
давл.:
ветер: