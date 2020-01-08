На Олимпийские игры в Швейцарию отправились юные харьковчане

08.01.2020 14:09

Юношеские соревнования стартуют 9 января в швейцарской Лозанне.

Всего за медали III зимней Олимпиады будут соревноваться 39 украинских спортсменов. Среди них - пять харьковчан: Степан Кинаш (биатлон), Анна Чернявская и Олег Муратов (фигурное катание), а также Татьяна Зарванская и Даниил Федоренко (шорт-трек).

Украинцы будут представлены в 12-ти из 16-ти возможных видов спорта. Среди них также - лыжное двоеборье, хоккей 3х3, санный спорт, прыжки на лыжах, скелетон, фристайл, горнолыжный спорт, лыжные гонки и сноубординг.

Всего в Играх примут участие 1880 спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет.

Первыми в борьбу за медали вступят биатлонисты и фигуристы.

Продлится Олимпиада до 22 января.

В Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА напоминают, что с прошлых зимних Олимпийских игр, которые в 2016 году состоялись в норвежском Лиллехаммере, харьковские спортсмены, к сожалению, вернулись без медалей. А с первых зимних Игр, которые в 2012 году принимал австрийский Инсбрук, они привезли две серебряные награды. Призерам стали фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин, а также Мария Долгополова - в командных соревнованиях по шорт-треку.