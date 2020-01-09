Главная Новости Спорт В Харькове прошли соревнования по футзалу на Кубок городского совета (ФОТО)
09.01.2020  12:12   

В Харькове прошли соревнования по футзалу на Кубок городского совета (ФОТО)

Финальные игры и награждение победителей традиционных соревнований по футзалу на Кубок Харьковского городского совета состоялись 8 января в Школе высшего спортивного мастерства.


://city.kharkov.ua/

По итогам соревнований, первое место среди игроков 2010 г.р. завоевала команда футбольной школы «Харьков», второе место - команда ФК «Арена», а третье - команда ФК «Металлист 1925». 

Среди игроков 2009 г.р. победила футбольная школа «Харьков», второе место заняла команда ФК «Металлист 1925», третье - КДЮСШ «ХТЗ».

Среди игроков 2008 г.р. места распределились следующим образом: первое место - КДЮСШ №9, второе - КДЮСШ №7, третье - КДЮСШ №4. 

Победителям и призерам турнира вручили кубки, медали, памятные призы и подарки от спонсоров. 

 

 

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  футзал, харьков, кубок, горсовет
 
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