В Харькове прошли соревнования по футзалу на Кубок городского совета (ФОТО)

Финальные игры и награждение победителей традиционных соревнований по футзалу на Кубок Харьковского городского совета состоялись 8 января в Школе высшего спортивного мастерства.
По итогам соревнований, первое место среди игроков 2010 г.р. завоевала команда футбольной школы «Харьков», второе место - команда ФК «Арена», а третье - команда ФК «Металлист 1925».
Среди игроков 2009 г.р. победила футбольная школа «Харьков», второе место заняла команда ФК «Металлист 1925», третье - КДЮСШ «ХТЗ».
Среди игроков 2008 г.р. места распределились следующим образом: первое место - КДЮСШ №9, второе - КДЮСШ №7, третье - КДЮСШ №4.
Победителям и призерам турнира вручили кубки, медали, памятные призы и подарки от спонсоров.
Логика достигнет своего пика, а ход мыслей будет нестандартным. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие!
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью без осадков. Днем пойдет снег, который к вечеру должен ослабнуть. На дорогах местами гололедица.
Сегодня по народному календарю Степанов день, когда крестьяне нанимали всей деревней пастухов, заключали с ними договор.
влажн.:
давл.:
ветер: