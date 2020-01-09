09.01.2020 13:53

Харьковское Динамо открыло счет, но проиграло в гостях Ледяным Волкам

В результате поражения харьковские хоккеисты ожидаемо опустились на нижнюю строчку таблицы первенства



://dynamo.kharkiv.ua

В среду, 8 января, МХК “Динамо” встречался с “Ледяными Волками” в рамках 26 тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч.

Уже на первых минутах поединка харьковчанам удалось открыть счет в матче.

Однако по ходу матча харьковский клуб проиграл две первые трети, взяв утешительный реванш в заключительном периоде.

Сильнейшая тройка госетей Абаджян – Борисов – Геворкян отметилась дублем Геворкяна и его «асистом» Абаджяну

Итог матча “Ледяные Волки” – МХК “Динамо” 7:4 (3:1, 3:1, 1:2)

Шайбы: 0:1 Геворкян (Фирсов), 03:14, 1:1 Воробьев (Микульчик), 06:18, 2:1 Воробьев (Микульчик), 08:50, 3:1 Чуйков (Гнидулин), 11:52, 4:1 Удовиченко (Чуйков, Гнидулин), 21:34, 5:1 Федосов (Чуйков, Гнидулин), 25:11, 5:2 Геворкян (Борисов, Абаджян – больш.), 26:58, 6:2 Мкртчян (Воробьев), 27:21, 6:3 Трапезников (Абаджян), 48:59, 7:3 Мкртчян (Микульчик, Воробьев), 51:05, 7:4 Абаджян (Геворкян, Борисов – больш. 5х3), 55:58.

“Динамо”: Шевчук (Вязовов – с 26:12) ; Абаджян – Борисов – Геворкян, Федоров – Черноморченко – Шилкин, Абдуллаев – Праведный – Кашевко, Соляник; Фирсов – Наливайко, Панков – Савченко, Трапезников – Швоев, Шуба.

“Ледяные Волки”: Петленко (Дуве); Микульчик – Воробьев – Мкртчян, Удовиченко – Чуйков – Гнидулин, Савицкий – Дворник – Андрющенко; Воронин – Сысак, Федосов – Фроленко, Боронило – Лисин, Зык – Овчинников.