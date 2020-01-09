Национальный олимпийский комитет доверил нести флаг Украины юному харьковчанину

Перед открытием III зимних Юношеских Олимпийских игр в Лозанне были названы имя знаменосцев сборной Украины.
Об этом сообщает НОК Украины.
Почетную миссию нести украинский флаг на церемониях открытия зимних Юношеских Олимпийских игр-2020 получили наиболее титулованные члены "желто-голубой" команды: бронзовый призер ХIV зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля по биатлону харьковчанин Степан Кинаш и серебряный призер этапа Кубка мира среди девушек по санному спорту Юлианна Туницкая соответственно.
Оба признались, что для них - это большая неожиданность, но, вместе с тем, большая честь представлять родную страну на открытии престижного спортивного форума.
Для юных участников самого престижного молодежного форума Планеты церемонии открытия состоятся в двух городах - Лозанне и Санкт-Морице, где и расположены Олимпийские деревни ЮОИ 2020.
Отметим, что церемония открытия в Швейцарии сегодня стартует в 20:30 по киевскому времени.
Справка: III зимние Юношеские Олимпийские игры пройдут с 9 по 22 января. Они соберут 1872 лучших юных атлетов планеты в возрасте 15-18 лет, которые в течение 13 соревновательных дней разыграют 81 комплект наград в 8 видах спорта и 16 дисциплинах.
Родился знаменоносец в 2002 году в селе Генеевка Харьковской области. Семья у Степана дружная, где все уважают другу друга, ценят редкие теперь минуты общения. Мама работает директором сельского Дома культуры, а вот папа имеет непосредственное отношение к спорту, он – тренер по футболу в ДЮСШ. Поэтому уже с 5 лет будущий призер Европейского Юношеского Олимпийского Фестиваля в Сараево знал, что его жизнь будет связана со спортом: "Папа часто меня брал на футбол, - вспоминает Степан, - мне это очень нравилось. В 2010 году, когда исполнилось 8 лет, я поступил в ДЮСШ, занимался легкой атлетикой и футболом. И уже в 2015 году, по совету дедушки, поступил в Харьковское высшее училище физической культуры на отделение биатлона. Я очень благодарен деду за совет. Он – кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам и всю жизнь работал преподавателем физической культуры. Поэтому темы спорта, здорового образа жизни для него много значат".
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Ночью по области местами небольшой снег. В городе на протяжении суток без существенных осадков. С ночи до полудня туман, видимость 200-500 м. На дорогах местами гололедица.
Сегодня по народному календарю Степанов день, когда крестьяне нанимали всей деревней пастухов, заключали с ними договор.
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