Харьковские дебютанты уступили действующему чемпиону

9 января, действующий чемпион Украины, южненьский «Химик» на своей площадке принимал «Харьковских Соколов» в рамках регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч.
Как сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины, «Химик» уже в дебюте матча традиционно начал демонстрировать командную игру, в то время как харьковчане действовали в основном индивидуально. После довольно равной первой четверти хозяева сделали рывок во второй десятиминутке, за счет чего получили 11 очков преимущества перед большим перерывом.
На старте третьей четверти гости сумели сократить отставание до 5 очков, однако, как оказалось, это был последний намек на интригу от харьковчан. Хозяева быстро вернулись на комфортную двусмысленную преимущество, а в четвертой четверти хозяева лишь закрепили свое доминирование в этом матче - 90:66.
«Химик» свой следующий матч сыграет дома 11 января против «Днепра» - это будет центральный поединок игрового недели. А «Харьковские Соколы» в этот же день на выезде противостоять «Одессе».
Чтобы день прошел мирно, старайтесь удержаться от критики (даже справедливой). А если так и тянет с чем-то разобраться – день идеален для генеральной уборки.
Ночью по области местами небольшой снег. В городе на протяжении суток без существенных осадков. С ночи до полудня туман, видимость 200-500 м. На дорогах местами гололедица.
На старину этот день назывался Домочадцев день, или Рождественский мясоед.
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