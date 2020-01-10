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10.01.2020  13:23   

Харьковские дебютанты уступили действующему чемпиону

9 января, действующий чемпион Украины, южненьский «Химик» на своей площадке принимал «Харьковских Соколов» в рамках регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч.


Фото: fbu.ua

Как сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины, «Химик» уже в дебюте матча традиционно начал демонстрировать командную игру, в то время как харьковчане действовали в основном индивидуально. После довольно равной первой четверти хозяева сделали рывок во второй десятиминутке, за счет чего получили 11 очков преимущества перед большим перерывом.

На старте третьей четверти гости сумели сократить отставание до 5 очков, однако, как оказалось, это был последний намек на интригу от харьковчан. Хозяева быстро вернулись на комфортную двусмысленную преимущество, а в четвертой четверти хозяева лишь закрепили свое доминирование в этом матче - 90:66.

«Химик» свой следующий матч сыграет дома 11 января против «Днепра» - это будет центральный поединок игрового недели. А «Харьковские Соколы» в этот же день на выезде противостоять «Одессе».

Источник:   СК
 Тэги:  баскетбол, харьков, соколы, сезон
 
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