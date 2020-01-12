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12.01.2020  14:17   

Футбол. Детская команда «Металлист 1925» победила на Рождественском турнире

Состязания по футболу среди игроков 2010 года рождения прошел в Полтаве.


//city.kharkov.ua
В нем приняли участие девять команд, среди которых два коллектива детской школы ФК «Металлист 1925».
 
По итогам группового этапа команда «Металлист 1925 - 1» заняла третье место в группе, а в матче за пятое место уступила полтавским игрокам. Команда «Металлист 1925 - 2» выиграла все матчи в группе и в полуфинале по пенальти обыграла полтавскую «Ворсклу» со счетом 5:4. В финале  «Металлист 1925 - 2» обошел ДЮСШ из Новых Санжар, забив соперникам семь голов против двух.
 
Кроме того, организаторы турнира отметили игроков «Металлист 1925»: Влад Явтушенко стал лучшим голкипером, Дмитрий Галков - лучшим защитником, Глеб Ратий - лучшим бомбардиром, а Тимофей Томилин - лучшим игроком команды.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  футбол, чемпион, харьков
 
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