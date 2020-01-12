Футбол. Детская команда «Металлист 1925» победила на Рождественском турнире

Состязания по футболу среди игроков 2010 года рождения прошел в Полтаве.
Звезды призывают к аккуратности в общении. Чтобы не нажить себе неприятностей, избегайте тех, кто любит руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
По народному календарю сегодня отмечается Анисьин день, другие названия: Желудочница, Порезуха, Анисьи зимние.
влажн.:
давл.:
ветер: