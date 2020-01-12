12.01.2020 14:17

Футбол. Детская команда «Металлист 1925» победила на Рождественском турнире

Состязания по футболу среди игроков 2010 года рождения прошел в Полтаве.



//city.kharkov.ua

В нем приняли участие девять команд, среди которых два коллектива детской школы ФК «Металлист 1925».

По итогам группового этапа команда «Металлист 1925 - 1» заняла третье место в группе, а в матче за пятое место уступила полтавским игрокам. Команда «Металлист 1925 - 2» выиграла все матчи в группе и в полуфинале по пенальти обыграла полтавскую «Ворсклу» со счетом 5:4. В финале «Металлист 1925 - 2» обошел ДЮСШ из Новых Санжар, забив соперникам семь голов против двух.

Кроме того, организаторы турнира отметили игроков «Металлист 1925»: Влад Явтушенко стал лучшим голкипером, Дмитрий Галков - лучшим защитником, Глеб Ратий - лучшим бомбардиром, а Тимофей Томилин - лучшим игроком команды.