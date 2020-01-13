13.01.2020 12:57

Альпинизм: Харьковчанин установил рекорд на самом высоком в мире вулкане

Покоритель Эвереста Валентин Сипавин взял вершину вулкана Охос-дель-Саладо.



//city.kharkov.ua

Трехкратный покоритель Эвереста вместе с командой австралийского путешественника Даниэля Булла совершил восхождение на вулкан, а также установил мировой рекорд, проплыв на каяке на высоте 6377 метров над уровнем моря. Альпинист проплыл по озеру в кратере вулкана. До этого с такой лодкой еще никто туда не поднимался и не плавал.

Справка. Охос-дель-Саладо - самый высокий вулкан на Земле и вторая по высоте вершина Южной Америки (6893 м). Расположен на границе между Чили и Аргентиной. Вулкан считается потухшим. На восточном склоне в его кратере находится самое высокое в мире озеро.