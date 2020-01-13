13.01.2020 16:28

В Харькове завершился Кубок Рубана по стрельбе из лука (ФОТО)

С 9 по 12 января в Харькове в спортивном зале КП «ШВСМ» состоялись открытые Всеукраинские соревнования по стрельбе из лука «Кубок олимпийского чемпиона Виктора Рубана».



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В соревнованиях принимали участие около 130 спортсменов из 5 областей Украины. Участники соревновались в категориях классического и блочного лука (ФОТО).

Весь пьедестал почета в категории классического лука среди мужчин в личном зачете заняли харьковские спортсмены: I место - Дикань Леонид, II место - Сердюк Александр, III место - Мелехов Артем. У женщин в этом же виде программы также весь пьедестал заняли харьковские спортсменки: I место заняла Третьякова Ирина, II место - Дубровина Екатерина и III место заняла Павличенко Дарья.

В категории «кадеты» среди юношей в личном зачете золото досталось харьковскому спортсмену - Дюняшеву Никите, серебро и бронзу также получили харьковские спортсмены - Кривко Сергей и Жук Александр соответственно. Среди девушек этой же категории весь пьедестал почета заняли также харьковские спортсмены: I место - Аристова Александра, II место - Здоровенко Вероника, III место - Ярмак Ирина.

В категории блочного лука среди мужчин в личном зачете золото получил харьковчанин Головко Вадим, серебро также у харьковчанина - Галазюка Виктора, бронза досталось представителю из г.. Киев. У женщин данной категории весь пьедестал почета достался харьковским спортсменкам: I место - Мурашко Диана, II место - Гриншпун Елена, III место - Кононенко Ангелина.

В командном первенстве среди мужчин в классическом луке, победителями стала харьковская команда «СДЮСШОР 1», серебряные призеры харьковская команда «СДЮСШОР - юниоры», бронзовые призеры - команда «ШВСМ». Среди женщин победителями стала команда «ШВСМ», второе место у команды «Харьковская - 1», третье - у команды «Харьковская - 2».

Среди кадетов командном первенстве в классическом луке, весь пьедестал почета получили харьковские спортсмены: I место - «СДЮСШОР-1», II место - «ХГВУФК №1», III место - «СДЮСШОР-2». У девушек этой категории также все призовые места заняли харьковские команды: I место - «Харьковс-1», II место - «ХГВУФК №1», III место - «СДЮСШОР 1».

В командном первенстве в категории блочный лук, первое место завоевала команда - «Киев-1», II место - «Харьков-2», III место - «Харьков - 1».