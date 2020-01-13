13.01.2020 16:55

Харьковские спортсмены стартовали на юношеской Олимпиаде

9 января в швейцарской Лозанне запылал огонь III зимних юношеских Олимпийских игр, за медали которых соревнуются пять харьковчан.



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Одними из первых награды Олимпиады начали разыгрывать биатлонисты, среди них и спортсмен Харьковской области, бронзовый призер ХИV зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля Степан Кинаш.

Он уже провел две гонки, и на обоих был в десятке лучших. В индивидуальной гонке на 12.5км, он показал лучший среди Украинский результат 35 минут 58.7 секунды, и занял восьмое место. От россиянина Олега Домичека, который финишировал первым, Степан отстал на 1: 49.3.

В свою очередь, в одиночной смешанной эстафете Степан Кинаш вместе с Анной Скрипко из Чернигова заняли шестое место. Результат украинский был 43: 06.8. Победу праздновали французские спортсмены (42: 03.5).

«Шестое место - это неплохой результат, но можно было бы и лучше. Сегодня я выложился по максимуму, но на последнем рубеже не справился со стойкой и допустил ошибок. Возможно если бы не этот момент, то могли бы бороться за призовые места. Но гонка закончилась, сейчас можно лишь предполагать, но ничего уже не изменить ... Могу сказать одно, мы довольны результатом. Считаю, что занять шестое место среди тридцати стран - это хороший результат », - поделился после гонки Степан в интервью пресс-службе НОК Украины.

Стоит отметить, что Степан Кинаш был знаменосцем олимпийской сборной Украины на церемонии открытия данных Игр.

Впереди у биатлонистов еще две гонки - спринт еще одна смешанная эстафета, которые состоятся 14 и 15 января.

Также в борьбу за медали вступили фигуристы. В танцах на льду Украины представляет харьковский дуэт Анна Чернявская и Олег Муратов. Они уже откатали ритмичный танец, и установили свой личный рекорд 52.24 балла. Пока после первой программы они занимают седьмое место. Сегодня, 13 января они продемонстрируют судьям свой произвольный танец.

Еще два харьковских олимпийца Татьяна Зарванская и Даниил Федоренко, выступающих в шорт-треке, начнут соревнования 18 января.

По итогам трех соревновательных дней украинские спортсмены, к сожалению, пока идут без медалей. Лидерами по этому показателю хозяева Олимпиады швейцарцы, на счету которых уже 4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые награды.

Продлятся зимние юношеские Олимпийские игры 2020 до 22 января.