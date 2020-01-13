13.01.2020 17:27

Рейтинг WTA: Свитолина сохранила пятое место на планете

Именитая харьковчанка попала в обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).



// facebook

В обновленном рейтинге WTA от 13 января в первой десятке произошло сразу несколько изменений. Японская теннисистка Наоми Осака поднялась на третью строчку, швейцарка Белинда Бенчич оказалась на седьмой позиции, а американка Серена Уильямс - на девятой.

Что касается украинок, то Элина Свитолина сохранила свое место в топ-5. При этом Даяна Ястремская, Катерина Козлова, Катарина Завацкая, Дарья Снигур и Дарья Лопатецкая опустились вниз. Леся Цуренко, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Марина Чернышова поднялись в рейтинге.

Рейтинг WTA. 13 января

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 7547 очков

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) – 5940

3 (4). Наоми Осака (Япония) – 5496

4 (3). Симона Халеп (Румыния) – 5461

5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5075

6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) – 4935

7 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) – 4605

8 (7). Петра Квитова (Чехия) – 4436

9 (10). Серена Уильямс (США) – 4215

10 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4165

… 24 (22). Даяна Ястремская (Украина) – 1820

… 91 (89). Катерина Козлова (Украина) – 699

… 107 (106). Катарина Завацкая (Украина) – 622

… 119 (120). Леся Цуренко (Украина) – 538

… 149 (156). Марта Костюк (Украина) – 397

… 157 (158). Ангелина Калинина (Украина) – 375

... 235 (234). Дарья Снигур (Украина) - 254

... 296 (298). Мария Чернышова (Украина) - 189

... 332 (278). Дарья Лопатецкая (Украина) - 164