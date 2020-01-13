Главная Новости Спорт Рейтинг WTA: Свитолина сохранила пятое место на планете
13.01.2020  17:27   

Рейтинг WTA: Свитолина сохранила пятое место на планете

Именитая харьковчанка попала в обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).


// facebook

В обновленном рейтинге WTA от 13 января в первой десятке произошло сразу несколько изменений. Японская теннисистка Наоми Осака поднялась на третью строчку, швейцарка Белинда Бенчич оказалась на седьмой позиции, а американка Серена Уильямс - на девятой.

Что касается украинок, то Элина Свитолина сохранила свое место в топ-5. При этом Даяна Ястремская, Катерина Козлова, Катарина Завацкая, Дарья Снигур и Дарья Лопатецкая опустились вниз. Леся Цуренко, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Марина Чернышова поднялись в рейтинге.

Рейтинг WTA. 13 января

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 7547 очков
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) – 5940
3 (4). Наоми Осака (Япония) – 5496
4 (3). Симона Халеп (Румыния) – 5461
5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5075
6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) – 4935
7 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) – 4605
8 (7). Петра Квитова (Чехия) – 4436
9 (10). Серена Уильямс (США) – 4215
10 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4165

… 24 (22). Даяна Ястремская (Украина) – 1820
… 91 (89). Катерина Козлова (Украина) – 699
… 107 (106). Катарина Завацкая (Украина) – 622
… 119 (120). Леся Цуренко (Украина) – 538
… 149 (156). Марта Костюк (Украина) – 397
… 157 (158). Ангелина Калинина (Украина) – 375
... 235 (234). Дарья Снигур (Украина) - 254
... 296 (298). Мария Чернышова (Украина) - 189
... 332 (278). Дарья Лопатецкая (Украина) - 164

Источник:   sport.ua
 Тэги:  свитолина, тэннис, харьков, рейтинг
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
08.01 Спорт Из-за аномальных пожаров с 20 января власти Австралии будут прятать харьковчанку на закрытых кортах 07.01 Спорт Свитолина потерпела самое крупное поражение с 2016 года 04.01 Спорт Харьковскую чемпионку «посеяли» на летнем поле в австралийском Брисбене
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 