Рейтинг WTA: Свитолина сохранила пятое место на планете

Именитая харьковчанка попала в обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).
В обновленном рейтинге WTA от 13 января в первой десятке произошло сразу несколько изменений. Японская теннисистка Наоми Осака поднялась на третью строчку, швейцарка Белинда Бенчич оказалась на седьмой позиции, а американка Серена Уильямс - на девятой.
Что касается украинок, то Элина Свитолина сохранила свое место в топ-5. При этом Даяна Ястремская, Катерина Козлова, Катарина Завацкая, Дарья Снигур и Дарья Лопатецкая опустились вниз. Леся Цуренко, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Марина Чернышова поднялись в рейтинге.
Рейтинг WTA. 13 января
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 7547 очков
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) – 5940
3 (4). Наоми Осака (Япония) – 5496
4 (3). Симона Халеп (Румыния) – 5461
5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5075
6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) – 4935
7 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) – 4605
8 (7). Петра Квитова (Чехия) – 4436
9 (10). Серена Уильямс (США) – 4215
10 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4165
… 24 (22). Даяна Ястремская (Украина) – 1820
… 91 (89). Катерина Козлова (Украина) – 699
… 107 (106). Катарина Завацкая (Украина) – 622
… 119 (120). Леся Цуренко (Украина) – 538
… 149 (156). Марта Костюк (Украина) – 397
… 157 (158). Ангелина Калинина (Украина) – 375
... 235 (234). Дарья Снигур (Украина) - 254
... 296 (298). Мария Чернышова (Украина) - 189
... 332 (278). Дарья Лопатецкая (Украина) - 164
Возможны встречи со старыми друзьями, предложение участвовать в каких-либо новых проектах или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.
Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается дождь, мокрый снег, который к вечеру должен закончиться. На дорогах местами гололедица.
После 1918 года, когда Украина перешла на юлианский календарь, возникла традиция в ночь с 13 на 14 января снова встречать Новый год.
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