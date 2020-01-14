14.01.2020 16:59

Троих надо убрать: из ФК Металлист 1925 уходят два защитника и нападающий (ФОТО)

Харьковскую футбольную команду покидают защитники Владислав Кравченко и Александр Жданов, а также нападающий Сергей Петров.



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Руководство ФК "Металлист 1925" благодарит Владиславу, Александру и Сергею за добросовестное отношение к тренировочному и игрового процессов и желает успешного продолжения профессиональной карьеры.

Напомним, Владислав Кравченко стал игроком "М1925" в декабре 2018 года (24 матча, один гол).

Александ Жданов присоединился к команде летом 2017-го года (56 матчей, четыре гола).

А Сергей Петров в команде был с августа 2019 -го года (два матча).