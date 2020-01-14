Главная Новости Спорт Троих надо убрать: из ФК Металлист 1925 уходят два защитника и нападающий (ФОТО)
14.01.2020  16:59   

Троих надо убрать: из ФК Металлист 1925 уходят два защитника и нападающий (ФОТО)

Харьковскую футбольную команду покидают защитники Владислав Кравченко и Александр Жданов, а также нападающий Сергей Петров.


//metalist1925.com
Руководство ФК "Металлист 1925" благодарит Владиславу, Александру и Сергею за добросовестное отношение к тренировочному и игрового процессов и желает успешного продолжения профессиональной карьеры.
 
Напомним, Владислав Кравченко стал игроком "М1925" в декабре 2018 года (24 матча, один гол). 
 
Александ Жданов присоединился к команде летом 2017-го года (56 матчей, четыре гола).
 
А Сергей Петров в команде был с августа 2019 -го года (два матча).
Источник:   Сайт ФК Металлист 1925
 Тэги:  футбол, металлист 1925, харьков
 
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