Главная Новости Спорт Шахматы: харьковчанин - бронзовый призер юниорского турнира
14.01.2020  17:49   

Шахматы: харьковчанин - бронзовый призер юниорского турнира

Тихон Черняев стал третьим на открытом шахматном турнире Юные звезды Украины.


facebook.com
Организаторами турнира выступили президент Федерации шахмат Киева Павел Куфтырев и Фонд развития шахмат в Украине Александра Онищука.
 
Победу одержал 10-летний киевлянин Игорь Самуненков, набравший 8 очков из 9.
 
Столько же очков в активе Семена Митусова (Краматорск), который занял второе место.
 
Третьим финишировал Тихон Черняев (Харьков) с результатом 6,5 очков.
Источник:   Федерация шахмат Украины
 Тэги:  шахматы, призер, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
02.01 Спорт Шахматы. В Харькове прошел традиционный новогодний детский турнир (ВИДЕО) 24.12 Спорт Харьковская шахматистка победила на Дефлимпиаде - 2019 23.12 Спорт Харьковский шахматист выиграл турнир в Испании
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 