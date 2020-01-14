Главная Новости Спорт Шахматы: Триумфальное выступление харьковчан в Эстонии
14.01.2020  18:54   

Шахматы: Триумфальное выступление харьковчан в Эстонии

Успеха добились первостоличники Юрий Кузубов и Александр Моисеенко.


//dfact.net
Харьковским стал пьедестал почета на мемориале Кереса по быстрым шахматам.
 
Победителем турнира стал первостоличник Юрий Кузубов, набравший 9,5 очков в 11 турах.
 
У его земляка Александра Моисеенко в активе 8,5 очков по рейтингу на состязаниях.
Источник:   Сайт турнира Мемориал Кереса
 Тэги:  шахматы, чемпионы и призеры, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
14.01 Спорт Шахматы: харьковчанин - бронзовый призер юниорского турнира 02.01 Спорт Шахматы. В Харькове прошел традиционный новогодний детский турнир (ВИДЕО) 24.12 Спорт Харьковская шахматистка победила на Дефлимпиаде - 2019
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 