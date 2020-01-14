Шахматы: Триумфальное выступление харьковчан в Эстонии

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 14 января День «разруливания» сложных ситуаций, как нельзя лучше подходит для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 15 января На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м. На дорогах местами гололедица.